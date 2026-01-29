Penilaian Norris setelah Mencoba Mobil 2026 McLaren

McLaren menjalankan penantang F1 2026 mereka, MCL40, untuk pertama kalinya pada hari ketiga tes F1 Barcelona dengan Lando Norris di balik kemudi.

Norris menggunakan #1 di mobil dengan livery testing hitam itu sebagai juara bertahan F1, menyelesaikan 77 lap dengan lap tercepat 1 menit 18,307 detik, menempatkannya di posisi tiga timesheets.

“Senang rasanya bisa kembali ke sini, senang melihat nomor satu di mobil saya. Keren sekali, masih terasa tidak nyata, jadi perasaannya sangat menyenangkan,” Norris membahas hari pertamanya mengendarai mobil baru McLaren.

“Hari pertama kami di lintasan, pertama kalinya semua orang melihat mobil dalam keadaan utuh. Mobil ini benar-benar baru dibangun pagi ini, jadi ini hal yang luar biasa.

"Senang melihat semuanya menyatu, senang melihat semua kerja keras yang dilakukan semua orang. Dan kemudian saya bisa bersenang-senang dan mengendarainya, yang ternyata menjadi hari yang menyenangkan.

“Hari ini benar-benar hanya pemahaman pertama tentang keseluruhan mobil, memahami cara kerjanya, mempelajari semua manualnya.

"Hari yang produktif, tetapi ini benar-benar tentang mencari tahu berbagai hal, memastikan semuanya berfungsi sebagaimana mestinya, memahami berbagai hal, mendapatkan gambaran pertama kami tentang semuanya.”

Norris sported the number 1 on his car

Saat ditanya tentang impresi pertamanya dengan McLaren MCL40, yang dibangun sesuai dengan peraturan baru F1, pembalap Inggris berusia 26 tahun itu menjawab: "Ini cukup berbeda. Kecepatan menikungnya sedikit lebih lambat.

“Dalam hal akselerasi dan kecepatan lurus, mungkin terasa lebih cepat daripada tahun lalu. Anda bisa mencapai 340, 350 km/jam jauh lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya.

“Tetapi kemudian Anda harus lebih memahami baterai, Power Unit, semua hal itu dalam beberapa hal lebih rumit dan berbeda. Dan setiap kali sesuatu berbeda, selalu dibutuhkan sedikit waktu untuk mencari cara terbaik untuk mengelolanya.”

Chief Designer McLaren, Rob Marshall, mengkonfirmasi bahwa MCL40 berjalan lancar dan tanpa masalah besar.

"Mobil berjalan cukup baik hari ini, kami cukup senang dengannya, tidak ada masalah serius, tidak ada hal-hal yang benar-benar menakutkan yang terjadi," katanya. "Tentu saja ada sedikit masalah di sana-sini, tetapi kami telah mengatasinya sepanjang hari.

"Kami benar-benar menganggap minggu ini sebagai uji coba, jadi ini untuk kami membuat mobil andal, berjalan, dan memastikan mobil akan berjalan dalam semua kondisi yang kami inginkan.

“Kami akan mencoba semua kemungkinan dan kemudian ketika kami sampai di Bahrain, kami akan mencoba untuk menyempurnakan mobil. Kondisi di sini sangat dingin sehingga mencatat waktu putaran yang representatif jelas akan sangat sulit.”

Oscar Piastri akan merasakan sensasi pertama kali di MCL40 pada hari Kamis, sebelum ia dan Norris diperkirakan akan berbagi waktu putaran terakhir pada hari Jumat.