Apa yang Terjadi pada Hari Ketiga Tes F1 Barcelona?

Kimi Antonelli dari Mercedes memimpin hari ketiga tes F1 Barcelona dengan waktu tercepat dari Shakedown sejauh ini.

Itu adalah hari Rabu yang kuat untuk Mercedes, dengan George Russell memimpin sesi pagi dengan laptime 1 menit 17,580 detik sebelum Antonelli mempertajam catatan waktunya jadi 1 menit 17,382 detik.

Meski laptime tidak terlalu berarti dalam fase uji coba saat ini, itu adalah hari yang produktif bagi Mercedes yang total membukukan 183 lap di antara kedua pembalapnya.

Russell mencatatkan 92 putaran di pagi hari, sementara Antonelli mencatatkan 91 putaran di sore hari, yang mengindikasikan W17 berjalan dengan baik tanpa masalah besar apapun.

Antonelli set a new benchmark time in the W17

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Lando Norris menjadi yang tercepat ketiga saat penantang 2026 McLaren akhirnya melakukan debut di lintasan yang sangat dinantikan, dengan juara dunia bertahan bergabung dalam uji coba pramusim Barcelona pada hari Rabu.

MCL40 muncul sesaat sebelum pukul 10 pagi waktu setempat dengan juara dunia bertahan Norris di belakang kemudi dan mengenakan nomor 1 di bagian depan mobilnya untuk pertama kalinya.

Norris menyelesaikan total 77 lap pada hari pertama McLaren melakukan uji coba.

Audi kembali menghadapi masalah saat Nico Hulkenberg berhenti setelah hanya beberapa lap instalasi, menambah masalah teknis yang membatasi hari tim setelah hanya 27 lap pada hari Senin.

Namun, berbeda dengan hari Senin, Audi berhasil kembali ke lintasan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mobil Haas milik Ollie Bearman dan Racing Bulls milik Arvid Lindblad juga berhenti di lintasan pada hari Rabu, membuat bendera merah dikibarkan.

Sebanyak enam tim beraksi pada hari Rabu, dengan Red Bull absen menyusul kecelakaan besar Hadjar pada hari kedua.

Tim Milton Keynes masih memperbaiki RB22 mereka tetapi hanya memiliki satu dari tiga hari uji coba yang diizinkan tersisa untuk digunakan.

Ferrari dan Cadillac juga memilih untuk absen pada hari Rabu, bersama dengan Aston Martin yang datang terlambat, yang dijadwalkan untuk melakukan debut AMR26 mereka paling cepat pada hari Kamis, dan Williams yang absen sepanjang tes.