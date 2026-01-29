Mobil F1 2026 McLaren Mencuri Perhatian setelah Debut di Tes Barcelona

Mobil F1 2026 McLaren langsung mencuri perhatian setelah dianggap lebih agresif dibandingkan Mercedes.

Setelah tidak turun pada dua hari awal tes Barcelona, MCL40 akhirnya mengaspal untuk pertama kalinya pada hari ketiga tes privat Barcelona, dengan juara dunia baru Lando Norris berada di balik kemudi.

Konsep penantang F1 2026 McLaren langsung menarik perhatian reporter pitlane Sky Sports F1, Ted Kravitz, yang terkesan dengan apa yang dilihatnya.

“Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah sayap depan ini sangat, sangat detail,” kata Kravitz kepada acara Shakedown Sky Sports F1 di Barcelona.

“Tidak hanya terdapat horizontal guide vanes tepat di depan roda depan yang mengarah ke bawah, hampir seperti membelokkan udara di bawah ban depan. Lihatlah sudut front-wing endplate itu…

“Mobil ini terlihat lebih agresif, tentu saja lebih agresif daripada Ferrari. Ferrari akan memasang paket peningkatan untuk Melbourne, dan sebenarnya sedikit lebih agresif di beberapa area daripada Mercedes.

“Saya pikir ini setara dengan Red Bull. Saya tertarik pada bargeboard itu, tepat di bawah tulisan DP World dan dan logo Papaya… itu tidak terlihat sedetail Red Bull dan mungkin juga tidak sedetail Mercedes. Jadi mungkin ada sedikit detail tambahan juga.

“Bagian bawah mobil terlihat bagus, sidepod hingga ke belakang terlihat bagus. Jadi ini terlihat seagresif Red Bull, dan mungkin sedikit lebih agresif daripada Mercedes dan Ferrari.”

Norris logged 74 laps on McLaren's first day

Norris mencatatkan 77 lap dan tercepat ketiga di belakang Kimi Antonelli dan George Russell dari Mercedes pada awal yang sangat lancar untuk McLaren meski memulainya terlambat.

“Hari pertama kami di lintasan di Barcelona sangat produktif dengan MCL40 yang berjalan dengan baik,” kata Chief Designer McLaren, Rob Marshall.

“Fokus utama kami adalah menguji mobil, mendapatkan informasi sebanyak mungkin darinya, dan memberi kami kesempatan untuk lebih memahami cara kerjanya, karena peraturan baru menghadirkan mobil yang sepenuhnya baru bagi kami.

“Dari perspektif desain, peraturan baru merupakan tugas yang sangat besar, jadi merupakan momen yang luar biasa untuk melihatnya keluar dari garasi untuk pertama kalinya.

“Kami telah mampu mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang sistem mobil, dan melihat bagaimana komponen berinteraksi dalam kondisi di lintasan, serta mendapatkan umpan balik penting dari pengemudi, sekarang setelah Lando secara fisik mengendarai mobil tersebut.

"Pengetahuan dasar ini akan membantu kami ketika kami datang ke Bahrain, di mana kami akan lebih fokus pada penyempurnaan mobil. Secara keseluruhan, ini adalah hari yang baik, dan kami berharap dapat melihat Oscar di dalam mobil besok.”

