Mobil F1 2026 McLaren Akhirnya Mengaspal di Tes Barcelona

Mobil F1 McLaren untuk tahun 2026 akhirnya melakukan debutnya di lintasan selama uji coba pemanasan di Barcelona.

MCL40 pertama kali muncul di lintasan tepat sebelum pukul 11 ​​pagi waktu setempat (10 pagi waktu Inggris) di Sirkuit Barcelona-Catalunya untuk hari ketiga uji coba pada hari Rabu.

Tim-tim F1 diizinkan untuk melakukan uji coba selama tiga hari pilihan mereka sendiri selama uji coba pemanasan tertutup selama lima hari di Barcelona, ​​dan McLaren telah mengkonfirmasi bahwa mereka akan melewatkan setidaknya hari pertama.

Norris was first behind the wheel of the MCL40

Juara dunia bertahan McLaren berencana menggunakan alokasi waktu yang diizinkan selama tiga hari tersisa pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat untuk menjalankan program pengujian mereka.

MCL40, yang menggunakan corak khusus untuk pengujian di Barcelona, ​​pertama kali dikendarai oleh Lando Norris.

Ini adalah pertama kalinya Norris menggunakan nomor 1 di bagian depan mobilnya sebagai juara dunia bertahan.