Masalah Kembali Hantui Audi pada Hari Ketiga Tes Barcelona

Awal yang bermasalah bagi Audi dalam tes F1 di Barcelona berlanjut saat tim tersebut mengalami penghentian lagi pada hari ketiga.

Setelah tidak turun ke trek pada hari Selasa, Audi kembali mengaspal pada hari Rabu, tetapi waktu trek mereka terhambat setelah Nico Hulkenberg berhenti di trek antara Tikungan 9 dan 10, yang diduga karena masalah hidrolik.

Setelah libur pada hari Selasa, Audi kembali melakukan uji coba pada hari Rabu, tetapi hari itu baru saja dimulai ketika Nico Hulkenberg berhenti di antara Tikungan 9 dan 10.

Itu adalah kemunduran terbaru bagi Audi, yang hanya menyelesaikan 27 lap pada hari pertama sesi uji coba Barcelona.

Masalah teknis mengakhiri hari pertama Audi lebih cepat setelah Gabriel Bortoleto mengakibatkan bendera merah dikibarkan ketika mobil R26-nya berhenti di lintasan pada sesi pagi.

“Kami melakukan pekerjaan yang cukup baik di pagi hari, memasang beberapa peralatan tes, menguji beberapa hal, kami berada di trek,” kata Bortoleto.

“Tetapi seperti yang kita semua duga, ini adalah uji coba dan segala sesuatu dapat terjadi, dan kami memperkirakan akan menemukan masalah di sana-sini pada mobil. Dan kami menemukan beberapa masalah yang sayangnya membuat kami tersingkir dari hari ini, pada dasarnya, sejak pagi. Jadi saya tidak banyak melakukan uji coba hari ini.

“Hal seperti ini sudah diperkirakan, Anda tahu, kami menemukan semuanya sekarang agar mudah-mudahan tidak menemukannya pada tes berikutnya atau bahkan di balapan pertama tahun ini.

“Secara keseluruhan, saya akan mengatakan ketika kami melakukan uji coba, hasilnya positif, bagus untuk melakukan beberapa putaran dengan mobil baru, peraturan baru, Power Unit, dan semuanya.

"Jadi mudah-mudahan di hari berikutnya saya mengemudi, saya bisa melakukan beberapa putaran lagi.”

Audi telah mengambil alih tim Sauber sebelumnya untuk tahun 2026 dan memproduksi Power Unit mereka sendiri untuk peraturan F1 yang telah dirombak.

Jika Audi tidak dapat kembali ke lintasan pada hari Rabu, mereka akan kehilangan waktu penting di lintasan untuk hari kedua dari tiga hari uji coba yang diizinkan di Barcelona.

Hari ketiga tes F1 Catalunya kembali terinterupsi oleh bendera merah lainnya setelah Haas milik Ollie Bearman berhenti di trek.