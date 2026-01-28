Hamilton Membahas Hari Pertama Tes Barcelona yang "Sangat Menantang"

Lewis Hamilton melakukan penampilan pertamanya dalam uji coba tertutup F1 di Circuit de Barcelona-Catalunya pada hari Selasa, di mana ia merasakan langsung performa SF-26 setelah uji coba awal Ferrari di Fiorano pekan lalu.

Hamilton mengambil alih kemudi dari rekan setimnya, Charles Leclerc, pada sore hari saat kondisi trek basah dan licin, membuatnya sempat melebar ke gravel tetapi berhasil menghindari kerusakan pada Ferrari barunya.

Meskipun sempat keluar jalur, Hamilton mampu menyelesaikan 57 lap, menambah jumlah 66 lap yang berhasil diselesaikan Leclerc pada pagi hari.

“Sangat menantang hari ini, jelas, karena hujan mulai turun pukul 10:30, jadi Charles sempat melakukan sedikit latihan di lintasan kering, tetapi kemudian hujan turun sepanjang sore, jadi kami harus mencari cara agar ban bekerja dengan baik,” kata Hamilton.

“Ini sangat produktif, saya rasa kami menyelesaikan sekitar 120 lap atau semacamnya; mengingat kondisi basah dan ada bendera merah, saya rasa itu cukup solid.

“Jadi, saya sangat bangga dengan semua orang di pabrik karena telah membawa mobil ke titik ini, dan kami mendapatkan banyak informasi tentang mobil hari ini. Kami pasti perlu mempertahankannya, masih banyak yang harus dilakukan, tetapi hari pertama yang bagus.”

Hamilton menambahkan: “Situasinya bisa jauh lebih buruk dengan perubahan regulasi sebesar ini, jadi bisa melewati hari ini tanpa terlalu banyak masalah besar – tidak ada masalah besar, hanya peningkatan kecil yang sedang kami coba perbaiki.

"Saya pikir ini bagus, dan seperti yang saya katakan, kita hanya perlu mencoba dan mendapatkan lebih banyak hari seperti ini.”

Hamilton masih beradaptasi dengan regulasi baru F1

Pembalap Inggris 41 tahun itu mengatakan bahwa sejauh ini ia belum memiliki kesempatan untuk benar-benar merasakan regulasi baru F1.

“Saya mendapat kehormatan berada di sini untuk waktu yang lama, 19 tahun, jadi telah melalui banyak mobil yang berbeda. Jadi banyak pergantian yang berbeda, tetapi ini adalah yang terbesar yang saya perhatikan,” jelasnya.

“Saya belum ingin banyak bicara tentang hal itu, karena sulit untuk mengetahuinya. Seperti yang saya katakan, saya hanya berkendara saat hujan. Maksud saya, downforcenya jauh lebih sedikit daripada tahun lalu, tetapi kami tidak mengalami gejala 'porpoising' seperti tahun lalu, atau setidaknya pada tahun 2022 ketika kami memulainya. Jadi, pasti ada sisi positifnya.

“Dan ini sangat menantang bagi semua orang, bagi setiap tim, yang menurut saya bagus. Ini benar-benar membuat semua orang berada di posisi yang sulit. Maksud saya, semua orang akan benar-benar waspada dan belajar sambil jalan.

“Dan siapa pun yang berkembang paling cepat, siapa pun yang paling cerdas dalam mengoptimalkan waktu dan penyebaran energi serta pengembangan akan menjadi yang teratas. Dan saya pikir ini memberi semua orang kesempatan untuk mencapai puncak, yang bagus. Jadi, kami semua bekerja keras untuk memastikan kami memaksimalkannya.”

Ferrari's SF-26 entered the action for the first time

Leclerc bersikap positif setelah uji coba pertamanya di SF-26 dan menantang tim Ferrari-nya untuk kembali ke puncak F1 musim ini.

“Saya sangat bersemangat,” kata Leclerc tentang musim mendatang. “Saya sangat bersemangat untuk melihat apa yang disiapkan tim lain dan ketika kami mulai berusaha lebih keras untuk melihat posisi kami dibandingkan dengan tim lain.

“Saya pikir tahun ini adalah kesempatan besar bagi setiap tim untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya harap kami adalah tim yang mampu membuat perbedaan.

“Tetapi di mana pun kami memulai, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencoba membawa Ferrari kembali ke puncak. Sudah beberapa tahun lamanya, jadi saya harap kali ini adalah milik kami.”