Hadjar Alami Kecelakaan saat Ferrari Turun di Hari Kedua Tes Barcelona

Ferrari bergabung pada hari kedua tes privat F1 di Barcelona yang diwarnai cuaca basah dan dua interupsi karena Red Bull.

Hari Selasa (27/1) menandai pertama kalinya Ferrari SF-26 turun dalam uji coba kolektif F1 selama lima hari di Circuit de Barcelona-Catalunya, dengan Max Verstappen dari Red Bull juga mengemudi untuk pertama kalinya tahun ini.

Selasa menandai pertama kalinya mobil Ferrari SF-26 untuk musim 2026 ikut serta dalam uji coba tertutup F1 selama lima hari di Sirkuit Barcelona-Catalunya, sementara Max Verstappen dari Red Bull juga mengemudi untuk pertama kalinya tahun ini.

Ferrari dan Red Bull jadi dua tim yang turun ke trek hari Selasa, dengan McLaren kembali menunda debutnya di trek sampai hari Rabu, di mana kedua tim turun ke trek dalam kondisi kering dan basah.

Verstappen sempat menyebabkan bendera merah dikibarkan pagi hari ketika ia keluar jalur dan masuk ke area kerikil saat melakukan outlap di Tikungan 5, tetapi pembalap Belanda itu berhasil menghindari drama lebih lanjut.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Juara dunia empat kali itu menyelesaikan 27 lap di pagi hari sebelum menyerahkan RB22 kepada rekan setim barunya di Red Bull, Isack Hadjar, yang dikabarkan mengalami kecelakaan di Tikungan 14 pada jam terakhir tes hari Selasa.

Rekaman video online menunjukkan Hadjar berada di dinding pembatas dengan bagian belakang Red Bull-nya menabrak pembatas. Hadjar tidak cedera dalam insiden tersebut yang merusak sayap belakang dan suspensi, mengakhiri hari Red Bull lebih awal.

Sementara bagi Ferrari, Charles Leclerc menyelesaikan 64 lap pada sesi pagi sebelum Lewis Hamilton turun di sesi sore, membukukan total 45 lap sebelum red flag di akhir hari.

Menurut SoyMotor, Hadjar mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,981 detik, dibandingkan dengan 1 menit 33,455 detik untuk Hamilton di tengah hujan yang turun dan berhenti sepanjang sore.

Verstappen tercepat dalam kondisi kering dengan waktu tidak resmi 1 menit 19,578 detik dibandingkan dengan Leclerc yang mencatatkan waktu 1 menit 20,844 detik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Leclerc lebih cepat dalam kondisi basah, mencatatkan waktu 1 menit 32,088 detik dibandingkan dengan Verstappen yang mencatatkan waktu 1 menit 38,254 detik.

Verstappen got to sample wet and dry conditions

Ferrari baru ‘bekerja seperti seharusnya’

Leclerc memberikan penilaian positif pertama setelah mengendarai Ferrari SF-26 di pagi hari.

"Senang rasanya kembali ke dalam mobil. Kembali ke mobil yang benar-benar baru dan sangat berbeda dari yang telah kami kendarai sejauh ini," katanya.

"Untuk saat ini, yang terpenting adalah mencoba memahami apakah semuanya berfungsi dengan baik, dan memang demikian.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kondisinya tidak ideal karena sedikit hujan pagi ini, tetapi sebenarnya kami tetap menjalankan program kami karena kami sama sekali tidak fokus pada performa.

"Kami lebih fokus pada semua sistem baru di mobil ini dan melihat apakah semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Ternyata berfungsi, jadi itu hal yang positif. Kemudian kami akan perlahan-lahan menjalankan program kami."

Mercedes, Racing Bulls, Haas, Audi, Alpine, dan Cadillac memilih untuk tidak ikut serta dalam sesi uji coba hari itu mengingat kondisi cuaca yang berubah-ubah sepanjang hari Selasa.

Tim F1 diperbolehkan untuk menguji mobil baru mereka pada tiga hari pilihan mereka sepanjang minggu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Aston Martin, yang belum menguji mobil F1 2026 mereka, akan bergabung dalam uji coba paling cepat hari Kamis, sementara Williams melewatkan seluruh sesi uji coba setelah gagal menyiapkan mobil FW48 mereka tepat waktu.

Hujan diperkirakan akan turun lagi pada hari Rabu, dengan kondisi cuaca diperkirakan akan membaik untuk dua hari terakhir pengujian pada hari Kamis dan Jumat.