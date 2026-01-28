Pembalap Red Bull Terkesan dengan Power Unit Baru RBPT

F1 memasuki era baru dengan perombakan di sisi sasis dan Power Unit di 2026, dan Red Bull mengambil langkah besar untuk akhirnya memproduksi mesin mereka sendiri untuk pertama kalinya.

Isack Hadjar memimpin hari pertama tes Barcelona dengan laptime 1 menit 18,159 detik, unggul setengah detik dari George Russell (Mercedes)

Meski catatan waktu tidak berarti banyak pada tahap ini, tetap saja ini tes yang positif dengan tidak adanya masalah berarti dengan Power Unit baru mereka.

Hadjar membukukan total 107 lap saat ia turun satu hari penuh, sedangkan Liam Lawson mencatatkan 88 lap untuk Racing Bulls, tim lain yang juga ditenagai RBPT.

Kelancaran hari pertama tes mengejutkan Red Bull, aku Hadjar.

"Cukup produktif. Secara mengejutkan, kami berhasil menyelesaikan lebih banyak putaran daripada yang kami perkirakan," kata Hadjar, yang akan menyerahkan kemudi kepada rekan setim barunya, Max Verstappen, pada hari Selasa.

"Semuanya berjalan cukup lancar. Kami hanya mengalami masalah kecil, jadi cukup mengesankan mengingat ini adalah hari pertama kami dengan mesin kami sendiri. Benar-benar lancar."

Ketika ditanya secara spesifik tentang performa unit daya baru, Hadjar menjawab: “Sejujurnya, cukup bagus untuk hari pertama kami.

"Rasanya tidak terlalu jauh berbeda dari yang biasa saya alami, setidaknya di musim pertama saya, pada semua perpindahan gigi naik dan turun. Itu baik-baik saja. Masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, tetapi secara keseluruhan solid.”

Mesin Red Bull akan 'disempurnakan'

Lawson menggemakan komentar awal yang positif tentang mesin Red Bull.

“Kami melakukan banyak putaran hari ini. Jelas, kami belajar banyak. Kami mengalami beberapa masalah kecil di sepanjang jalan, yang memang diharapkan pada hari pertama. Tapi saya pikir kami berada di posisi yang cukup baik,” katanya.

“Dan jujur ​​saja, satu-satunya masalah yang benar-benar kami alami adalah tindakan pencegahan keselamatan, bukan masalah sebenarnya. Dari sisi Power Unit, sejauh ini sangat, sangat bagus.

"Tapi sekali lagi, sulit untuk mengetahui posisi kami dibandingkan dengan yang lain. Tapi pastinya, kami akan terus belajar selama beberapa hari ke depan.”

Chief Race Engineer Racing Bulls, Mattia Spini, mengkonfirmasi bahwa semuanya berjalan sesuai harapan di sisi Power Unit

“Power Unit bekerja dengan baik. Sekali lagi, ini tidak sempurna, tetapi kami tidak mengharapkannya. Kami tentu perlu mengerjakan [beberapa aspek], tetapi kami bekerja sama dengan sangat baik,” jelasnya.

“Di Red Bull Powertrains dan juga para insinyur bersama kami dan di pabrik, mereka sangat terbuka dan jujur. Hubungan antara kedua kelompok sangat baik.

“Sebenarnya, kami hampir tim yang sama, tetapi kami mulai bekerja dengan sangat baik dan saya yakin kami akan terus bekerja ke arah itu. Kami akan menyempurnakan unit daya untuk balapan pertama.”