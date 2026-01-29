Williams Jelaskan Masalah di Balik Keterlambatan Mobil F1 2026

Williams melewatkan tes pra-musim pembuka minggu ini karena keterlambatan dalam menyelesaikan mobil baru mereka, tetapi bos tim James Vowles mengonfirmasi bahwa tim telah melewati semua tes yang diperlukan dan akan menjalankan FW48 pada tes pra-musim pertama di Bahrain.

Sebelum tes yang digelar pada 11-13 Februari, Williams akan menjalankan FW48 akan melakukan sesi shooting, memberikan mobil waktu trek awal yang diperlukan sebelum tes pra-musim.

“Jelas ini bukan rencana kami, dan ini sangat menyakitkan, tetapi saya ingin mengakui bahwa ini adalah hasil dari tekad kami untuk mendorong batas kinerja di bawah regulasi baru,” kata Vowles kepada media termasuk Crash.net.

“Kami sedang bertransformasi di Williams dan dengan cepat. Dan salah satu tugas yang telah menjadi tanggung jawab saya selama beberapa tahun adalah memastikan kami mentransformasi bisnis ini dengan kecepatan maksimal.

“Menurut pengalaman saya, satu-satunya cara untuk mencapai itu adalah dengan mendorong batas dan kemampuan secara keras dan agresif serta menemukan keterbatasan Anda. Tidak ada gunanya berada tepat di bawah kurva atau di bawah kurva jika Anda ingin bertransformasi dengan cepat.

"Anda perlu menemukan titik-titik masalah dan memperbaikinya dengan sangat cepat, dan itulah yang sedang kami lakukan.”

“Saya yakin dengan keputusan kami untuk melewatkan Barcelona, ​​dan saya yakin itu adalah keputusan yang tepat untuk mempersiapkan uji coba pertama di Bahrain dan Melbourne.

"Saya senang mengatakan bahwa kami telah lulus semua tes yang diperlukan dan kami siap untuk berlomba di Bahrain, dan kami akan melakukan pengambilan gambar promosi sehari sebelumnya. Kami juga melakukan VTT [Virtual Test Track] sebagai pengujian mobil fisik.”

Vowles menekankan bahwa Williams “bisa saja tampil di Barcelona” tetapi menjelaskan bahwa hal itu akan mengorbankan area lain, sesuatu yang tidak ingin dia lakukan.

“Kami bisa saja tampil. Tetapi dengan melakukan itu, saya harus membalikkan dampak pada suku cadang, komponen, dan pembaruan di Bahrain, Melbourne, dan seterusnya,” katanya.

“Evaluasinya adalah bahwa untuk tes di Barcelona yang dingin dan lembap, dibandingkan dengan melakukan tes VTT, dibandingkan dengan situasi suku cadang, dan terus terang, tidak ada poin untuk melakukan tes pemanasan.

“Kami membuat keputusan, dan saya tetap berpegang pada keputusan itu, bahwa hal yang benar untuk dilakukan adalah memastikan kami datang ke Bahrain dengan persiapan yang tepat, dan juga siap di Melbourne.”

Rumor kelebihan bobot dijelaskan

Muncul rumor bahwa sasis Williams kelebihan bobot antara 20 hingga 30 kilogram, tetapi klaim tersebut telah dibantah oleh Vowles.

“Tidak ada informasi pasti mengenai beratnya sampai kita tiba di Bahrain untuk memahaminya,” jelasnya ketika spekulasi tersebut diajukan kepadanya.

“Itu bukan untuk menghindari pertanyaan, tetapi Anda perlu melepas semua paket sensor untuk benar-benar memahami posisi kita. Saya pikir target beratnya sangat agresif.

“Dan jika kita melebihi batas, maka apa pun yang Anda lihat di luar sana, tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengetahuinya. Mustahil untuk mengetahuinya karena Anda membutuhkan mobil yang lengkap tanpa sensor dalam kondisi yang tepat, dan itu belum ada saat ini.

“Jika bobot mobil kita akhirnya melebihi target, maka mulai saat itu, program pemangkasan bobot akan dilakukan secara agresif.

"Tapi saya rasa saat ini, semua yang Anda lihat di media hanyalah desas-desus. Saya akan menjelaskan kepada semua orang ketika kita sudah mengetahuinya, tetapi itu bukan hari ini.”

Dan Vowles yakin keputusan Williams untuk melewatkan tes Barcelona tidak akan membuat mereka terlalu tertinggal dari para rival dalam hal persiapan untuk musim mendatang.

“Saya yakin kami tidak akan tertinggal karena alasan berikut. Kami masih memiliki enam hari uji coba yang bagus di Bahrain. Biasanya kering,” katanya.

“Selain itu, kami beruntung. Kami memiliki Power Unit yang disediakan oleh Mercedes, girboks yang disediakan oleh Mercedes. Jadi pembelajaran yang mereka dapatkan minggu ini di Barcelona akan berlanjut ke kami, ke Bahrain.

“Sekarang bukan berarti saya ingin berpuas diri dengan kerja keras mereka, tetapi juga perlu dinyatakan bahwa itu masih merupakan keuntungan bagi kami, atau kerugian yang dinetralisir. Saya yakin bahwa dengan enam hari di Bahrain kami akan menjalankan program yang kami butuhkan, dan itulah mengapa saya menjalankan VTT sekarang.

“Yang ingin saya lakukan adalah memastikan bahwa sejak awal di Bahrain kami memiliki mobil yang andal dan siap digunakan, sehingga kami tidak hanya duduk diam melakukan apa yang banyak individu dan tim coba lakukan di Barcelona, ​​tetapi tidak keluar dari garasi. Kami harus berada di sana dan siap untuk beraksi.”