Red Bull 'Gugup' dengan Masa Depan Verstappen di F1

Dominasi Max Verstappen selama empat tahun merajai F1 berakhir di tangan Lando Norris, saat ia gagal memenangkan gelar kelima beruntun hanya dengan selisih dua poin musim ini.

Masa depan pembalap Belanda itu akan menjadi topik hangat pada tahun 2026, bergantung pada performa Red Bull dan seberapa kompetitif unit daya internal pertama mereka ketika F1 memasuki era regulasi baru.

Pundit Sky Sports F1 dan mantan pembalap Chandhok mengatakan beberapa orang di dalam Red Bull telah menyampaikan kekhawatiran tentang masa depan Verstappen bersama tim tersebut.

“Ada juga pertimbangan seberapa besar Max akan menikmati mobil generasi baru,” kata Chandhok kepada podcast The F1 Show.

“Ada beberapa orang Red Bull - di bandara Sao Paulo saya mengobrol dengan beberapa dari mereka di gerbang - dan mereka semua agak gugup.

“[Mereka] mengatakan, 'Sebenarnya, kami agak khawatir Max mungkin tidak akan menikmati F1 2026 seperti sebelumnya'.

“Itu mungkin akan sulit, karena gaya balapnya sangat berbeda.

“Mereka berharap itu tidak terjadi. Jika itu terjadi, mungkin akan menguntungkan mobil lain - dalam hal ini, Hadjar.”

Ketika ditanya apakah Verstappen bisa mundur di tengah musim jika mobilnya tidak sesuai keinginannya, Chandhok menjawab: "Tahun ini sebenarnya membuktikan bahwa dia tidak melakukan itu, bukan? Dia tidak akan mundur begitu saja."

Verstappen mengakui bahwa masa depannya di F1 sebagian besar akan bergantung pada seberapa "menyenangkan" mobil generasi berikutnya untuk dikendarai.

Verstappen ‘akan memiliki mobil tercepat di 2027’

Verstappen terus dikaitkan dengan tim-tim seperti Mercedes dan Aston Martin selama setahun terakhir.

Chandhok percaya bahwa pembalap berusia 28 tahun itu akan memiliki kebebasan untuk memilih tim mana yang ingin dia kendarai pada tahun 2027 jika Red Bull tidak memberinya mobil yang kompetitif.

“Max Verstappen akan berada di mobil terbaik pada tahun 2027. Mobil mana itu, kita belum tahu. Dia sendiri pun belum tahu,” tambah Chandhok.

“Kuartal pertama tahun depan akan menjadi periode pengamatan, analisis, dan pertimbangan baginya. Saya pikir pada musim panas dia akan memilih dan menentukan pilihannya.

“Setiap tim di grid itu akan menyambutnya dengan tangan terbuka, karena seperti yang telah kita ketahui, dia adalah pembalap terbaik di grid saat ini.

“Pertanyaan yang lebih besar sebenarnya adalah tentang sistem penggerak, apakah mereka akan langsung tampil maksimal?

“Jika mereka memiliki unit daya yang kuat tahun depan dan mobilnya bagus, dan Anda harus mengatakan bahwa mereka telah menemukan kembali arah mereka menjelang akhir musim, maka tidak ada alasan baginya untuk pergi, dalam lingkungan di mana dia adalah pembalap nomor satu yang tak tertandingi, tetapi kita akan lihat nanti.”