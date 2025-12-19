Calon Mesin Terbaik F1? Mercedes Nyalakan Power Unit 2026 Mereka

Mercedes telah membagikan cuplikan suara mesin F1 mereka untuk tahun 2026.

Sebuah klip audio, yang diposting dan dibagikan di media sosial oleh Mercedes, memberikan petunjuk pertama tentang bagaimana suara mesin mereka di tahun 2026.

Silver Arrows jadi pabrikan kedua, setelah Honda, yang memposting klip semacam itu menjelang perubahan aturan F1.

Mercedes memberi keterangan pada klip tersebut: "Segera hadir."

Coming soon.

Para penggemar sudah membandingkan suara mesin Mercedes dengan mesin Honda.

“Saya suka suara ini, tapi menurut saya Honda lebih baik,” tulis seorang pengguna Instagram.

“Suara Honda lebih bagus,” tulis pengguna lain.

Yang lain berkata: “Suara Aston lebih bagus, mari kita lihat bagaimana performanya.”

Seorang pengguna mengajukan pertanyaan: “Suara mesin juara?”

Mercedes difavoritkan menuju era baru

Mercedes disebut-sebut sebagai favorit awal untuk siklus regulasi baru F1, mengacu pada dominasi mereka di era V6 turbo-hybrid.

Tim Silver Arrows memenangkan delapan kejuaraan dunia konstruktor berturut-turut dan tujuh gelar pembalap berturut-turut antara 2014-2021.

Mercedes jauh kurang sukses di era ground-effect, hanya memenangkan delapan balapan antara musim 2022-2025.

Namun, Mercedes mengantarkan tim pelanggan McLaren meraih gelar juara dunia konstruktor berturut-turut pada tahun 2024 dan 2025.

Mercedes akan memasok mesin untuk lebih banyak tim daripada pabrikan lain mana pun di F1 2026.

Pabrikan asal Jerman ini sudah memasok mesin untuk McLaren dan Williams, sementara Alpine akan menjadi tim pelanggan terbaru Mercedes musim depan.

Mercedes finis di posisi kedua dalam kejuaraan konstruktor 2025.

George Russell meraih dua kemenangan dan menempati posisi keempat dalam klasemen pembalap, sementara rookie Kimi Antonelli finis di posisi ketujuh.