Sainz Berterima Kasih ke Williams atas Tahun Debutnya dengan Tim

Carlos Sainz pindah ke Williams setelah kehilangan kursinya di Ferrari kepada juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton, tetapi akhirnya menikmati musim debut yang luar biasa di skuat Grove.

Sainz mencetak dua podium menakjubkan dengan finis di posisi ketiga di Azerbaijan dan Qatar, dan bersama rekan setimnya Alex Albon membantu Williams mengamankan posisi kelima di klasemen konstruktor.

Hasil tersebut menandai finis tertinggi Williams di F1 dalam hampir satu dekade, dan merupakan pertama kalinya sejak 2016 tim Inggris tersebut melampaui angka tiga digit.

“Saat kita menutup musim pertama yang luar biasa bersama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Anda semua atas sambutan luar biasa yang saya terima sejak hari pertama di Grove,” tulis Sainz dalam suratnya.

“Saya tahu saya bergabung dengan tim yang sangat istimewa, tetapi tahun pertama kita bersama telah melampaui semua harapan saya.

“Cetakan yang dirancang khusus ini adalah isyarat kecil penghargaan, dan saya harap ini menjadi pengingat atas apa yang telah kita capai bersama selama tahun 2025.

"Berkat dedikasi dan komitmen Anda, kami mampu mencapai tujuan paling ambisius tahun ini: mengamankan posisi ke-5 di kejuaraan konstruktor, sambil juga bersenang-senang di sepanjang jalan dengan podium di Baku dan Qatar, serta podium sprint di Austin.

"Prestasi-prestasi tersebut bukanlah milik saya, melainkan hasil langsung dari upaya Anda dan kerja sama tim kita, dan saya sangat berharap Anda merasa bangga seperti saya atas setiap poin yang telah kita raih.

"Kita telah meletakkan fondasi yang kokoh untuk musim mendatang, dan saya tidak sabar untuk kembali balapan. Tetapi jangan salah, masih ada jalan panjang di depan sebelum kita mencapai tujuan utama kita untuk mengembalikan tim ini ke jalur kemenangan, ke tempat yang seharusnya.

"Setelah tahun pertama kita bersama, saya tidak ragu bahwa kita memiliki semua bahan yang tepat untuk mencapai tujuan, dan Anda dapat yakin bahwa saya akan memberikan yang terbaik untuk mewakili Anda di dalam dan di luar lintasan dengan kemampuan terbaik saya.

"Banggalah dengan apa yang kita bangun bersama, nikmati istirahat yang layak bersama orang-orang terkasih Anda, dan sampai jumpa di tahun 2026 dengan energi kita yang terisi penuh dan siap untuk kembali beraksi."

Sainz mengakhiri musim perdananya di Williams di posisi kesembilan dalam klasemen pembalap dengan 64 poin, satu posisi dan sembilan poin di belakang Albon.