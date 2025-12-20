Ricciardo Restui Verstappen untuk Memakai Nomor Balap Lamanya

Max Verstappen mendapatkan izin dari mantan rekan setimnya di Red Bull, Daniel Ricciardo, untuk memakai nomor 3, dan disetujui pembalap Australia itu.

Ricciardo menggunakan nomor 3 dari tahun 2014 hingga Grand Prix Singapura 2024, yang merupakan balapan terakhirnya di F1.

Regulasi F1 menyatakan bahwa sebuah nomor tetap diberikan kepada seorang pembalap hingga nomor tersebut tidak aktif selama dua musim.

Hal itu tidak berlaku untuk Ricciardo, yang mengumumkan pensiunnya dari dunia balap awal tahun ini, tetapi ia memberikan izin untuk menggunakan kembali nomor balap lamanya setelah berdiskusi dengan Verstappen.

Verstappen telah mengganti nomor lamanya, 33, setelah mengungkapkan bahwa 3 adalah nomor favoritnya.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Belanda Viaplay, Verstappen mengatakan: "Nomornya bukan 33. Nomor favorit saya selalu tiga, selain nomor satu. Sekarang kita bisa bertukar, jadi akan menjadi nomor tiga.

Nomor 33 selalu bagus, tetapi saya lebih suka satu angka 3 daripada dua. Saya selalu mengatakan itu melambangkan keberuntungan ganda, tetapi saya sudah mendapatkan keberuntungan saya di Formula 1."

Pembalap Belanda itu telah menggunakan nomor 1 di mobilnya sejak 2022 sebagai hasil dari memenangkan empat kejuaraan dunia berturut-turut.

Dominasi Verstappen selama empat tahun di puncak F1 diakhiri oleh Lando Norris dari McLaren, yang mengkonfirmasi bahwa ia akan beralih ke nomor 1 untuk tahun 2026.

Sejak aturan baru diperkenalkan di F1, Lewis Hamilton adalah satu-satunya juara dunia yang memilih untuk tidak menggunakan nomor 1 di mobilnya.

Juara dunia tujuh kali itu mempertahankan nomor 44 di mobilnya sepanjang enam musim kemenangannya bersama Mercedes.