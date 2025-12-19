Ferrari Umumkan Tanggal Peluncuran F1 2026 dan Rencana 'Spec A'

Scuderia Ferrari akan meluncurkan mobil balap mereka untuk musim 2026 pada tanggal 23 Januari, sebelum menyelesaikan uji coba awal di lintasan uji Fiorano.

Lewis Hamilton dan Charles Leclerc akan melakukan debut di lintasan untuk mobil F1 2026 yang belum diberi nama tersebut tiga hari sebelum uji coba tertutup pertama di Barcelona dimulai pada tanggal 26 Januari.

"Ini pasti akan agresif, karena kami akan menyelesaikan perakitan mobil sehari sebelum peluncuran," kata kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, pada konferensi pers akhir tahun tradisional tim di Maranello.

"Peluncurannya akan dilakukan pada tanggal 23 Januari di Maranello. Itu berarti kami akan menyelesaikan mobil pada tanggal 22. Dan ini agresif, tetapi semua orang akan melakukan hal yang sama.”

Ferrari akan memulai pengujian dengan 'Spec A'

Formula 1 bersiap untuk era baru di musim 2026, dengan perubahan total pada regulasi teknis di sisi mobil dan Power Unit.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Besarnya perubahan yang akan dihadapi oleh tim dan pabrikan Power Unit menghadirkan dinamika menarik pada tes pra-musim yang padat, di mana total sembilan hari pengujian, yang dibuka dengan tes privat di Barcelona pada 26-30 Januari, sebelum sepasang tes tiga hari di Bahrain pada tanggal 11-13 dan 18-20 Februari.

Vasseur mengatakan Ferrari akan memulai tes dengan desain mobil yang sangat sederhana di Barcelona, dengan fokus mengumpulkan jarak tempuh sebanyak mungkin selama tes privat di Barcelona, sebelum fokus ke peningkatan performa di tes berikutnya.

Menurut Vasseur, pendekatan ini akan diikuti oleh sebagian besar tim.

"Saya pikir semua orang akan melakukannya," tegasnya. "Dalam situasi ini, yang terpenting adalah mendapatkan jarak tempuh. Bukan mengejar performa."

“Tujuannya adalah untuk mendapatkan jarak tempuh guna memvalidasi pilihan teknis pada mobil dalam hal keandalan, dan kemudian untuk mengejar performa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Itu berarti saya pikir semua orang akan datang ke Barcelona dengan – bukan mobil uji coba – tetapi katakanlah spesifikasi A.

“Kami tidak terbiasa lagi memiliki sembilan hari uji coba. Empat atau lima musim terakhir, kami hanya melakukan tiga [hari]. Ini merupakan keuntungan, tetapi juga program yang sama sekali berbeda. Itu berarti target pertama di musim seperti ini adalah untuk mendapatkan keandalan.

“Pada balapan pertama [setelah perubahan unit daya sebelumnya pada tahun 2014] Anda memiliki persentase DNF yang sangat besar. Itu berarti fokus pertama di Barcelona adalah untuk mendapatkan jarak tempuh dengan mobil, untuk memahami keandalan mobil, di mana kita harus meningkatkan dan apa yang harus kita tanggapi.

“Karena jika Anda memahami sesuatu di Bahrain, pada uji coba kedua, Anda tidak akan punya waktu untuk bereaksi untuk Australia.”

Tahun 2026 akan menjadi momen besar bagi Ferrari, yang merosot dari posisi kedua ke keempat dalam klasemen konstruktor selama musim 2025 yang buruk dan tanpa kemenangan.

Article continues below ADVERTISEMENT