Regulasi F1 2026 Dianggap Bisa 'Mengubah Permainan' untuk Hamilton

Lewis Hamilton tidak pernah cocok dengan mobil-mobil ground-effect F1.

Periode 2022-2025 merupakan periode paling tidak sukses Hamilton di F1, hanya menghasilkan dua kemenangan Grand Prix, 20 podium, dan hanya satu pole position. Khususnya di sesi kualifikasi, Hamilton mengalami penurunan performa yang paling signifikan.

Tahun 2025 tak diragukan lagi merupakan musim F1 terburuk Hamilton hingga saat ini.

Untuk pertama kalinya dalam kariernya yang gemilang, pembalap yang didatangkan Ferrari dengan harga mahal ini gagal finis di podium Grand Prix, sementara ia mengakhiri tahun dengan selisih hampir 100 poin dari rekan setimnya, Charles Leclerc, dan mengalami tiga kali tersingkir berturut-turut di Q1.

Kesulitan Hamilton telah membuat sebagian orang berpendapat bahwa ia sedang mengalami penurunan performa, sementara pihak lain menyarankannya untuk pensiun karena mendekati usia 41 tahun.

Meskipun performa Hamilton di tahun 2025 jauh di bawah standar tingginya, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ia sudah "melewati masa jayanya".

Tahun 2026, musim keduanya bersama Ferrari, dan perubahan aturan F1 selanjutnya, akan memberikan gambaran yang lebih adil tentang posisi Hamilton saat ini.

Memang, ada alasan untuk menunjukkan bahwa Hamilton akan jauh lebih cocok dengan generasi mobil F1 berikutnya.

Alasan utamanya adalah terowongan venturi sebagian besar akan dihilangkan pada tahun 2026, dengan desain under-floor yang lebih rata menggantikan model yang kompleks sebelumnya.

Bukan rahasia lagi bahwa Hamilton tidak cocok dengan iterasi terbaru mobil Ground-Effect F1. Hamilton tidak menyembunyikan fakta ini dan hanya menjawab "ya" ketika ditanya apakah ia senang meninggalkan mobil saat ini awal tahun ini.

Hamilton had a miserable first season with Ferrari

Selain itu, perubahan penting untuk tahun 2026 ini seharusnya membuat mobil menjadi kurang sensitif terhadap ketinggian suspensi. Ini adalah masalah yang menghantui tahun-tahun terakhir Hamilton di Mercedes dan juga menghambat Ferrari SF-25.

“Hal penting lainnya, dan saya pikir Lewis Hamilton akan menyukai ini, pembeda performa tidak akan lagi terletak pada ketinggian mobil,” kata reporter Sky Sports News, Craig Slater, dalam sebuah video yang menjelaskan aturan baru untuk tahun 2026.

“Efek samping dari era ground-effect yang baru saja kita alami adalah bahwa pembalap yang melakukan pengereman terlambat seperti Hamilton, mereka dirugikan karena lebih baik membawa kecepatan minimum yang lebih tinggi ke tikungan dan itu sama sekali bukan gayanya.

“Jadi saya pikir ada alasan yang bagus untuk percaya, para penggemar Lewis Hamilton, bahwa dia akan lebih baik di mobil 2026 daripada sejak tahun 2021.”

Ringkasan Slater sejalan dengan komentar bos Mercedes, Toto Wolff, yang berteori bahwa gaya mengemudi Hamilton tidak cocok untuk generasi mobil F1 setelah tahun 2022.

Hamilton dikenal memiliki gaya mengemudi agresif yang menampilkan ciri khas late-breaking dan memasuki tikungan dengan keras.

Mobil F1 ground-effect membutuhkan input yang lebih halus, dan Hamilton jelas kesulitan beradaptasi. Proses ini tidak terbantu oleh keharusan mengendarai beberapa mobil yang cukup buruk (untuk bersikap sopan) dan tidak dapat diprediksi.

"Bagi Lewis, generasi mobil ini tidak selalu sesuai dengan gaya mengemudinya, dia suka agresif saat memasuki tikungan dan sayangnya mobil ini saat ini tidak mampu menanganinya, terutama pada lap kualifikasi ketika berada tepat di ambang batas," kata Wolff pada Grand Prix Qatar 2024.

Mungkinkah tahun 2026 menjadi titik balik yang dibutuhkan Hamilton?

