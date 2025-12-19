Wolff Menjelaskan Klaim Top Speed 400 km/jam Mobil F1 2026

Toto Wolff kembali menegaskan klaimnya bahwa mobil F1 generasi terbaru secara teoritis dapat mencapai kecepatan 400 km/jam di lintasan lurus pada tahun 2026.

Bos Mercedes itu menimbulkan pertanyaan atas kalim berani tersebut dalam sebuah wawancara dengan publikasi Jerman Auto Motor Und Sport selama liburan musim panas.

Top Speed yang tercatat di ajang F1 modern adalah ketika Valtteri Bottas mencapai 378 km/jam (234,9 mph) dalam kualifikasi Grand Prix Eropa 2016 di Baku.

Mobil F1 untuk tahun 2026 akan memiliki peningkatan energi listrik yang tersedia berkat perombakan regulasi yang akan segera terjadi.

Wolff telah menjelaskan komentarnya dan menegaskan bahwa kecepatan tertinggi 400 km/jam dapat dicapai, tetapi hanya jika semua daya yang tersedia digunakan sekaligus.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Yah, saya merasa kita perlu memberikan sedikit dorongan pemasaran pada mesin itu, karena orang-orang meremehkannya dan itu adalah perangkat yang luar biasa,” kata Wolff kepada podcast Beyond The Grid.

“Jika Anda menggabungkan semuanya, kita bisa mencapai 400 km/jam atau bahkan melebihinya, tetapi jelas Anda akan kehabisan energi untuk lintasan lurus berikutnya dan kemudian tidak akan cukup cepat.”

Managing Director Mercedes High Performance Powertrains, Hywel Thomas, yang bergabung dengan Wolff sebagai tamu di podcast tersebut, menambahkan: “Saya pikir performa di awal lintasan lurus akan sangat, sangat mirip dengan hari ini.

“Kami memiliki turbocharger yang tidak lagi memiliki mesin listrik, jadi Anda mungkin mengalami turbo lag. Kami akan mengisi turbo lag itu dengan tenaga listrik, mungkin.

“Jadi, saya pikir dalam hal start di lintasan lurus, performanya akan sangat luar biasa dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tetapi kita tahu kita akan mulai menurunkan daya lebih awal di lintasan lurus karena kita tidak memiliki cukup energi listrik untuk menggunakannya sepanjang waktu.”

F1 2026 adalah salah satu musim yang paling dinantikan dalam sejarah olahraga ini selama 75 tahun, dengan perubahan aturan terbesar yang pernah ada yang akan mengguncang tatanan kompetitif.

F1 mengungkapkan terminologi yang disederhanakan untuk elemen aturan utama 2026 pada hari Rabu, termasuk Overtake Mode, Boost Mode, Active Aero, dan Recharge yang baru dinamai.