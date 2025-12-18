Max Verstappen Ungkap Nomor Balap Barunya untuk Musim F1 2026

Max Verstappen telah mengkonfirmasi bahwa ia akan mengganti nomor balapnya untuk musim F1 2026.

Sejak 2014, pembalap F1 diizinkan untuk memilih nomor balap yang akan digunakan sepanjang karier mereka, dan Verstappen memilih nomor 33 saat melakukan debut Grand Prix-nya pada tahun 2015.

Pembalap Belanda itu menggunakan #1 di mobilnya sejak 2022 sebagai hasil dari kemenangan empat gelar beruntun antara 2021-2024, tetapi dia harus melepas nomor tersebut untuk musim 2026.

Pembalap Belanda itu kalah dalam perebutan gelar juara dunia pembalap 2025 dari Lando Norris dari McLaren, yang telah mengkonfirmasi bahwa ia akan menggunakan nomor 1 - yang dikhususkan untuk juara dunia - untuk musim depan.

Verstappen telah merencanakan perubahan untuk tahun 2026, dan telah mengonfirmasi bahwa ia akan menggunakan nomor 3.

Nomor tersebut sebelumnya digunakan oleh mantan rekan setim Verstappen di Red Bull, Daniel Ricciardo, yang terakhir kali balapan di F1 pada Grand Prix Singapura 2024. Pembalap Australia itu sejak itu telah pensiun dari dunia balap.

Verstappen mengungkapkan keinginannya untuk menggunakan nomor 3 mulai tahun depan dan setelah berdiskusi dengan badan pengatur FIA, keinginannya telah dikabulkan.

“Bukan nomor '33',” kata Verstappen kepada Viaplay. “Nomor favorit saya selalu '3', selain nomor '1'. Sekarang kita bisa beralih. Akan menjadi nomor '3'.

“'33' selalu baik-baik saja, tetapi saya lebih suka satu angka 3 daripada dua angka 3. Saya selalu mengatakan itu melambangkan kebahagiaan ganda, tetapi tentu saja, saya sudah mendapatkan keberuntungan saya di F1.”

Verstappen akan memiliki rekan setim baru di Red Bull pada tahun 2026, dengan Isack Hadjar dipromosikan dari Racing Bulls untuk menggantikan Yuki Tsunoda, yang telah diturunkan menjadi pembalap cadangan.

