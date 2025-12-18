F1 2026: Mengenal Active Aero, Overtake Mode, Boost, dan Recharge

F1 telah menyederhanakan istilah dari beberapa elemen utama regulasi 2026 untuk memudahkan fans dalam memahamibalapan.

Setelah berkonsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dan menyelesaikan regulasi teknis dan olahraga untuk regulasi F1 2026, FIA dan F1 juga telah mengonfirmasi penyederhanaan beberapa istilah kunci untuk perombakan regulasi tahun depan.

Istilah-istilah sebelumnya seperti X-mode, Z-mode, dan Manual Override Mode (dan singkatannya MOM) telah dihapus karena dianggap terlalu kompleks dan membingungkan bagi fans.

Generasi baru mobil F1 akan lebih kecil dan ringan serta menampilkan aerodinamika aktif dalam upaya untuk meningkatkan balapan dan memungkinkan mobil untuk saling mengikuti dengan lebih baik daripada era sebelumnya.

Power Unit baru akan memiliki pembagian tenaga 50/50 antara ICE (Internal Combustion Engine) serta Motor Elektrik, yang kini memiliki elemen Hybrid yang disederhanakan dengan menghapus komponen MGU-H yang mahal. Selain itu, mobil-mobil ini akan dijalankan memakai bahan bakar ramah lingkungan yang canggih dan ban 18 inci yang lebih ramping.

Perombakan regulasi F1 akan memberi lebih banyak tanggung jawab pada para pembalap, yang dihadapkan pengambilan keputusan strategis terkait penggunaan, regenerasi dan konservasi energi, menambahkan dinamika baru yang menarik pada pertarungan di trek.

Mobil-mobil baru ini menandai perubahan aturan terbesar dalam sejarah kejuaraan dunia selama 75 tahun dan F1 mengatakan perubahan tersebut akan "mengubah tatanan dan menciptakan kegembiraan baru, sekaligus menghadirkan balapan yang luar biasa".

Berikut ini ringkasan terminologi untuk hal-hal yang akan kita sering dengar di musim F1 2026.

Overtake Mode

Bagi pengemudi yang berada dalam jarak satu detik dari mobil di depannya, fitur ini memungkinkan pengemudi untuk mengerahkan tenaga ekstra guna melakukan overtaking. Fitur ini menggantikan DRS dan membantu dalam proses overtaking di lintasan, sebagai alat strategis yang dapat digunakan sekaligus atau tersebar selama satu putaran.

Boost Mode

Mode ini dioperasikan oleh pembalap dari Energy Recovery System, yang dapat dipakai saat menyerang ataupun bertahan tergantung pada posisi trek. Alat ini memberikan daya maksimum dari mesin dan baterai kepada pengemudi hanya dengan menekan sebuah tombol, di mana pun mereka berada di lintasan.

Active Aero

Active Aero secara dinamis mengatur sudut sayap depan dan belakang di bagian-bagian kecepatan tinggi tertentu, dirancang untuk mode Tikungan dan Lurus. Hal ini memungkinkan kemampuan adaptasi strategis dan memaksimalkan penggunaan penuh tenaga mobil melalui grip yang lebih baik di lintasan.

Recharge

Pengemudi dapat mengisi ulang baterai mereka dengan energi yang dipulihkan dari pengereman, saat melepaskan pedal gas di akhir lintasan lurus, dan bahkan di tikungan di mana hanya sebagian daya yang diterapkan.