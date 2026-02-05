Mobil F1 2026 Willams Akhirnya Mengaspal untuk Pertama Kalinya

Mobil Williams untuk musim 2026 telah diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam sesi Shakedown Silverstone, setelah absen pada uji coba pramusim pertama di Barcelona.

Tim yang berbasis di Grove ini menikmati musim terbaiknya dalam satu dekade terakhir tahun lalu, dengan melesat ke posisi kelima dalam klasemen konstruktor.

Tim tersebut juga mencetak dua podium di akhir musim berkat Carlos Sainz, yang mengantarkan mereka ke posisi kejuaraan terbaik sejak 2016.

Oleh karena itu, tim Williams memasuki siklus aturan mobil baru dengan banyak harapan untuk mempertahankan momentum tersebut.

Namun, FW48 mengalami musim dingin yang bermasalah sejauh ini, melewatkan uji coba pemanasan pramusim di Barcelona akhir bulan lalu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Williams adalah satu-satunya tim yang tidak melakukan uji coba sama sekali.

Alasan yang diberikan adalah penundaan produksi mobil baru, meskipun ada spekulasi bahwa FW48 telah gagal dalam uji tabrak dan secara signifikan melebihi batas berat minimum dalam upaya untuk memenuhi mandat FIA.

Bos tim James Vowles membantah adanya masalah berat yang signifikan, namun mengakui sebelumnya bahwa Williams tidak akan tahu pasti di mana posisi berat mobil mereka sampai mereka dapat mengujinya dengan benar di lintasan.

Williams telah lolos uji tabrakan dan akan turun ke lintasan minggu depan di Bahrain untuk uji coba resmi pertama pada tanggal 11-13 Februari.

Sebelumnya, tim menyelesaikan uji coba pemanasan (shakedown test) di Silverstone pada hari Rabu dengan FW48.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Belum ada detail mengenai rencana uji coba, meskipun tim hanya diizinkan untuk menempuh jarak 200 km selama sesi Shakedown

Pada hari Selasa, Williams meluncurkan desain livery untuk mobil balap 2026 mereka dalam peluncuran daring.

Vowles mencatat dalam konferensi pers menjelang peluncuran livery bahwa Williams tidak akan memasuki Bahrain dengan posisi yang kurang menguntungkan berkat kerja keras mereka di simulator dan Virtual Track Testing (VTT).

“Apa yang kami lakukan selama seminggu VTT [Virtual Track Testing] itu sukses, dan apa yang telah kami lakukan bersama Carlos [Sainz] dan Alex [Albon] di simulator secara bersamaan sementara semua orang berada di Barcelona, ​​​​dan kami beruntung Mercedes memiliki cukup banyak pembalap yang siap,” katanya.

“Jadi, ada cukup banyak informasi yang kembali tentang gearbox dan power unit yang memungkinkan kami untuk unggul ketika kami datang ke Bahrain.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itu berarti, saya tidak percaya bahwa dengan enam hari pengujian, kami akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.”