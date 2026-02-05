Lando Norris Menilai Mobil F1 2026 Terasa seperti F2

Lando Norris menilai mobil F1 2026 terasa seperti mobil F2 dalam beberapa aspek setelah mencoba mobil tersebut untuk pertama kalinya pada tes Barcelona.

Musim F1 2026 menandai dimulainya regulasi mobil baru yang radikal, dengan mobil ground-effect digantikan oleh prototype yang lebih kecil dan ringan.

Mobil-mobil baru ini juga menghadirkan active aero dan penekanan yang lebih besar pada tenaga baterai, dengan pembagian 50/50 antara tenaga listrik dan pembakaran pada mesin baru.

Semua tim kecuali Williams telah menguji mobil 2026 mereka di trek pada uji coba Barcelona baru-baru ini, yang memberi kesempatan para pembalap untuk menyesuaikan diri dengan mobil generasi baru.

Sejauh ini responsnya beragam, dengan Norris mencatat dalam konferensi pers McLaren baru-baru ini bahwa, dalam beberapa aspek, mobil tersebut terasa seperti mobil Formula 2.

“Tentu saja, dalam beberapa hal, mobil ini terasa seperti mobil F2, terutama dalam hal cara mengemudikannya,” katanya, berbicara tentang tantangan yang dihadapi tim dan pembalap menjelang tahun 2026. “Saya tidak tahu apakah saya menyukainya atau tidak untuk saat ini.

“Tapi saya rasa kami sudah memahami beberapa hal dari Barcelona tentang bagaimana cara mengemudikan mobil, tetapi di Barcelona, ​​Anda berbicara tentang tikungan gigi keempat, tikungan gigi ketiga, cukup terbuka, cukup lebar.

“Dan ketika Anda sampai di sirkuit jalanan atau sirkuit yang lebih bergelombang, sirkuit yang lebih lambat, itu adalah pertanyaan yang belum kami jawab.

“Dan Bahrain akan menjawab beberapa pertanyaan itu. Ini akan menjadi proses pembelajaran.

“Tapi saya sangat percaya diri dan percaya diri pada tim saya. Tapi ini akan menjadi proses pembelajaran bagi kami berdua seperti halnya bagi semua orang di grid.”

McLaren's MCL40 has finally hit the track

F1 tak kehilangan identitas dengan mobil baru

Seiring makin banyaknya komentar pembalap tentang bagaimana karakteristik mobil generasi baru, muncul kekhawatiran bahwa F1 akan kehilangan identitasnya dengan regulasi saat ini.

Satu aspek yang paling disorot adalah pembicaraan soal manajemen daya, dimana pembalap perlu melakukan lift-and-coast selama kualifikasi untuk mengelola daya dengan lebih baik.

Namun, rekan satu tim Norris di McLaren, Oscar Piastri, meyakini kekhawatiran tersebut telah sirna setelah tes pertama dan yakin F1 tidak kehilangan identitasnya.

“Saya rasa identitasnya sama sekali belum hilang,” katanya. “Saya pikir akan ada beberapa hal yang perlu dibiasakan.

“Tetapi, saya pikir dalam hal beberapa kekhawatiran yang mungkin kita miliki sebelum kita mulai, saya pikir sebagian besar telah teratasi sekarang.

“Bukan berarti tidak ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Tetapi, dalam hal lift-and-coast, dan hal-hal seperti itu, kita semua sudah melakukannya sebelumnya, hanya saja mungkin karena alasan yang berbeda.

“Mungkin tidak harus di sesi kualifikasi. Mungkin itu akan terlihat paling berbeda, jika saya harus menebak sekarang.

“Saya tidak tahu persis seperti apa hasilnya, dan mungkin akan berubah dari sirkuit ke sirkuit seiring kita terbiasa dengan cara kerja mesin-mesin ini.

“Tapi mereka tetap akan menjadi mesin yang sangat cepat.

“Duduk di tribun, menonton langsung di lintasan, mereka akan tetap mengesankan. Akan ada beberapa perbedaan, tetapi saya pikir pada dasarnya, mereka tetap mobil tercepat di dunia.”