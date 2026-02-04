Hamilton Dilaporkan Pisah dengan Manajernya Jelang Musim Baru

Lewis Hamilton dilaporkan telah berpisah dengan manajernya tepat sebelum musim F1 baru dimulai.

Juara Dunia tujuh kali itu kesulitan di tahun pertamanya bersama Ferrari pada tahun 2025 dan akan berusaha untuk membalikkan keadaan tahun ini.

Hanya satu bulan lagi menjelang pembukaan musim di Australia, pembalap Inggris itu dikabarkan telah berpisah dengan manajernya, Marc Hynes, lapor The Independent.

Lewis Hamilton poses with his Ferrari team at the end of the 2025 season © XPB Images

Sebelumnya, Hynes menjabat sebagai Chief Executive Project 44, perusahaan manajemen Hamilton, dari tahun 2015-2021.

Namun, laporan menyatakan bahwa ia akan bekerja sama dengan tim Cadillac F1 tahun ini, yang dijadwalkan akan melakukan debutnya di musim F1 2026.

Awal yang sulit dengan Ferrari

Hamilton bertekad bangkit dari musim pertama yang mengecewakan bersama Ferrari, gagal meraih satu podium pun – yang pertama dalam karier Hamilton.

Terlepas dari kesulitan tersebut, Hamilton baru-baru ini mengirimkan sinyal yang lebih positif bahwa Ferrari telah menghadirkan paket yang kompetitif tahun ini seiring dengan masuknya salah satu peraturan baru paling radikal yang pernah ada dalam olahraga ini.

Setelah tes privat di Barcelona pekan lalu, Hamilton mengatakan bahwa ia percaya Ferrari telah memulai uji coba pramusim F1 dengan lebih baik daripada tahun lalu.

"Ketika Anda datang ke uji coba, Anda selalu ingin mendapatkan banyak jarak tempuh," kata Hamilton.

"Hari ini, saya melakukan 85 lap di pagi hari, yang luar biasa. Itu benar-benar berkat semua orang di pabrik yang telah melakukan pekerjaan hebat untuk memastikan bahwa mobil, sejauh ini, benar-benar andal.

"Tahun lalu kami memiliki awal yang lebih buruk dalam uji coba. Jadi, mengingat ini adalah serangkaian peraturan yang benar-benar baru, ini lebih baik daripada yang pernah kami alami di masa lalu, jadi saya sangat berharap itu berlanjut."