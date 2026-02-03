Williams Luncurkan Livery F1 2026 setelah Absen di Tes Catalunya

Williams telah memperkenalkan livery F1 2026 mereka dalam video singkat di tengah persiapan musim baru yang menantang di Grove.

Setelah menutup tahun 2025 di posisi lima klasemen konstruktor dengan dua podium, pencapaian terbaik tim sejak 2016, Williams justru tertinggal dalam persiapan menuju musim 2026, yang juga menandai era baru Formula 1.

Tim terpaksa membatalkan rencananya untuk berpartisipasi dalam uji coba pramusim pertama 2026 di Barcelona.

Beredar rumor bahwa penantang 2026 tim - FW48 - gagal dalam uji trabrak FIA, yang membuat membuat mobil melebihi batas berat minimum untuk memperbaikinya.

Bos tim James Vowles membantah adanya masalah berat yang besar, tetapi menyebutkan penundaan produksi sebagai alasan absennya mereka di Barcelona karena kompleksitas mobil 2026.

Hal ini juga mempengaruhi rencana peluncuran tim, yang kini beralih jadi acara daring dari sebelumnya rencana awal untuk event tatap muka.

Namun, Vowles menegaskan bahwa Williams akan siap untuk dua tes pra-musim berikutnya di Bahrain jelang balapan pemuka musim 2026 di Australia, Maret mendatang.

Line-up pembalap tidak berubah, dengan Williams masih mengandalkan Alex Albon dan Carlos Sainz.

Menjelang pengungkapan livery 2026, Williams juga mengumumkan mitra baru, yaitu raksasa perbankan Inggris, Barclays.

“2026 adalah langkah selanjutnya menuju puncak bagi Tim Atlassian Williams F1, saat kita memasuki era baru untuk olahraga ini, dan kami sangat antusias dengan musim yang akan datang,” kata Vowles.

“Kami memiliki susunan pembalap yang hebat, beberapa mitra baru yang fantastis, basis penggemar yang terus berkembang, dan ingin membangun kesuksesan yang telah kami uji tahun lalu, tetapi kami tidak naif tentang tantangan yang ada di depan kami.

“Tidak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi di balapan pertama, tetapi kami menantikan untuk mengetahuinya, dan berharap para penggemar kami akan senang mendukung kami dengan corak baru yang hebat ini.”