Russell Terkesan dengan Mesin Red Bull setelah Tes Barcelona

Pembalap Mercedes George Russell memuji Power Unit baru Red Bull, menyebutnya "sangat impresif" setelah tes Barcelona pekan lalu.

Untuk Power Unit 2026 yang baru, Red Bull dan Racing Bulls memakai mesin buatan sendiri dengan dukungan Ford.

Mesin baru itu menikmati debut yang kuat selama tes musim dingin pertamanya di Barcelona, menunjukkan performa dan reabilitas yang baik sepanjang tes.

Hal ini menarik perhatian Russell dari Mercedes.

“Yah, jelas, kami baru mengendarai mobil ini selama tiga hari,” kata Russell pada hari Senin saat acara media Mercedes.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi, mengutip Toto [Wolff], mobil ini tidak terlihat seperti mobil jelek, yang merupakan bonus. Dan, jujur ​​saja, di hari-hari awal seperti ini, Anda tahu kapan mobil ini bisa menjadi mobil yang sangat buruk, dan Anda dapat menyoroti hal-hal negatif tersebut sejak dini.

“Kami tidak percaya demikian. Tapi apakah ini mobil yang mampu menghasilkan kejuaraan dunia? Masih terlalu dini untuk mengatakannya.

“Namun, kami cukup terkejut dengan apa yang kami lihat dari beberapa pesaing kami, terutama dari Power Unit Red Bull.

“Itu terlihat sangat mengesankan, terutama mengingat mereka adalah tim baru.

“Mobil itu juga sangat handal, jadi pujian untuk mereka. Kami telah melakukan uji coba yang sangat andal; kita harus menunggu dan melihat apakah mobil tersebut sesuai dengan harapan.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia menambahkan: “Ada beberapa pembicaraan tentang unit daya Red Bull yang tidak memenuhi standar di tahun pertama.

“Dari apa yang telah kita lihat sejauh ini, mereka jelas telah memberikan hasil yang memuaskan. Unit daya Ferrari terlihat andal.

“Mereka melakukan banyak putaran selama pengujian. Haas juga melakukan banyak putaran dengan mesin Ferrari.

“Sejujurnya, kita mungkin akan menghadapi persaingan yang ketat, tetapi kami puas dengan apa yang telah kami raih sejauh ini.”

Mercedes once again impressed on day four

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mercedes jaga ekspektasinya usai kekecewaan 2022

Mercedes juga menikmati tes yang kuat di Barcelona, tapi Russell mengingatkan pentingnya untuk tetap waspada setelah kekecewaan 2022.

“Tentu saja, kami ingin meredam ekspektasi, karena meskipun kami yakin tidak akan ada hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang tidak diperkirakan akan terjadi pada mobil, seperti yang kita lihat dengan fenomena 'porpoising' (gerakan naik turun yang tidak stabil), kami tetap tidak tahu,” jelasnya.

“Tidak ada yang memperkirakan fenomena 'porpoising' akan terjadi pada tahun 2022. Jadi, Anda tidak bisa mengesampingkan semuanya saat ini.

“Tetapi itulah mengapa saya pikir kami meninggalkan Barcelona dengan perasaan positif, karena mobil bereaksi seperti yang kami prediksi.

“Angka-angka yang kami lihat dari aerodinamika pada mobil sesuai dengan apa yang kami lihat di simulator.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Cara mobil dikendalikan sesuai dengan apa yang terasa di simulator. Ini bukan sesuatu yang pernah kami alami sebagai tim sejak tahun 2021.

“Kami memenuhi semua target yang ingin kami capai, tetapi kami tidak bisa mengabaikan rival kami.”