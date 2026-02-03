Button Resmi Gabung Aston Martin F1, Jalani Peran Baru

Jenson Button bergabung dengan Aston Martin sebagai ambassador untuk tahun 2026, memperbarui hubungannya yang telah lama terjalin dengan Honda untuk musim pertamanya bersama tim tersebut.

Pembalap Inggris ini berkompetisi di F1 antara tahun 2000 dan 2016, memenangkan kejuaraan dunia bersama Brawn GP pada tahun 2009.

Sejak meninggalkan F1, Button berkompetisi di Super GT di Jepang, British GT, Rallycross, Extreme E dan, yang terbaru, World Endurance Championship.

Ia kembali balapan penuh waktu pada tahun 2024 di WEC, menghabiskan dua tahun bersama Jota sebelum secara resmi mengakhiri kariernya di akhir tahun lalu.

Button tetap aktif di paddock F1 selama waktu itu, juga sebagai komentator untuk Sky Sports.

Aston Martin mengumumkan bahwa ia telah bergabung dengan tim tersebut sebagai duta, kembali bertemu dengan mantan rekan setimnya di McLaren, Fernando Alonso.

Kesepakatan ini juga memperbarui kerja sama yang telah lama terjalin dengan Honda - pemasok mesin baru Aston pada tahun 2026.

Hubungan panjang Button dengan Honda di F1 dimulai sejak tahun 2003, ketika ia bergabung dengan tim BAR.

Ia meraih 10 podium dengan mobil bertenaga Honda pada tahun 2004 dan finis di posisi ketiga klasemen, lalu menambahkan dua podium lagi pada musim berikutnya.

Tetap bersama Honda pada tahun 2006, ia meraih kemenangan pertamanya di F1 pada Grand Prix Hungaria.

Ia tetap bersama Honda hingga perusahaan tersebut bangkrut pada akhir tahun 2008, dan berganti nama menjadi Brawn GP pada tahun 2009 setelah diakuisisi oleh Ross Brawn.

Dua musim terakhir Button di F1 didukung oleh Honda, ketika mereka bermitra dengan McLaren pada tahun 2015.

“Bergabung dengan Aston Martin Aramco selama masa transformasi yang begitu besar dalam sejarah tim dan olahraga ini sungguh menggembirakan bagi saya,” kata Button.

“Kemitraan baru Honda dengan tim ini merupakan daya tarik yang besar, dan saya berharap dapat membawa pengalaman bertahun-tahun saya bekerja dengan mereka ke peran baru saya sebagai duta.

“Musim 2026 akan sangat menarik, dan menjadi bagian dari tim yang ambisius seperti ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya tidak sabar untuk ke Melbourne.”

Aston Martin says Button will represent the team “across global events, partner programmes and media engagements”.