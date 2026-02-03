Toto Wolff Bereaksi Keras atas Tudingan Mesin Ilegal Mercedes

Jelang musim F1 2026, yang akan menampilkan mobil balap generasi baru, sudah muncul kontroversi seputar Power Unit.

Mercedes dan Red Bull tampaknya memanfaatkan celah potensial dari regulasi baru seputar rasio kompresi dengan mesin baru mereka, yang dapat menghadirkan keunggulan daya yang signifikan.

Ketentuan saat ini menyatakan bahwa rasio kompresi dalam silinder tidak boleh lebih tinggi dari 16,0, turun dari 18,0 tahun lalu pada mesin yang lebih lama.

Namun, celah dalam rumusan peraturan, yang menunjukkan bahwa pengukuran hanya dilakukan pada suhu sekitar dan bukan saat mesin beroperasi, tampaknya dimanfaatkan untuk mencapai batas rasio yang lebih tinggi.

Surat bersama dari Ferrari, Audi, dan Honda dikirim ke FIA ​​mengenai masalah ini akhir tahun lalu, dan pertemuan antara badan pengatur dan para pabrikan telah diadakan sejak saat itu untuk mencoba menemukan solusi sebelum musim dimulai.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mesin F1 2026 Mercedes "legal"

Ketika didesak mengenai masalah ini pada konferensi pers virtual dengan media, yang juga dihadiri Crash.net, Wolff mengungkapkan kemarahannya atas tuduhan yang dilayangkan terhadap Mercedes.

“Mengenai masalah mesin, saya tidak mengerti mengapa beberapa tim lebih fokus pada tim lain dan terus memperdebatkan kasus yang sangat jelas dan transparan,” kata Wolff.

“Komunikasi dengan FIA sangat positif selama ini, dan bukan hanya pada masalah kompresi tetapi juga pada hal-hal lain.

“Dan, khususnya di area itu, peraturan yang berlaku sangat jelas. Prosedur standar untuk semua mesin, bahkan di luar Formula 1, juga sangat jelas.

“Jadi, bereskanlah masalahmu. Mengadakan pertemuan rahasia, mengirim surat rahasia, dan mencoba menciptakan cara pengujian yang tidak ada…

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya dapat mengatakan – setidaknya dari kami di sini – kami berusaha meminimalkan gangguan, dan meminimalkan gangguan lebih ditujukan kepada kami daripada siapa pun, padahal sudah cukup jelas apa yang dikatakan peraturan dan apa yang telah dikatakan FIA kepada kami, dan kepada mereka sejauh ini.

“Tetapi mungkin kami berbeda. Mungkin Anda ingin mencari alasan bahkan sebelum memulai, sementara keadaan tidak baik.

“Setiap orang harus melakukannya sebaik mungkin, tetapi bukan seperti itu cara kami melakukannya, terutama setelah Anda diberitahu beberapa kali bahwa itu baik-baik saja, itu legal, dan sesuai dengan peraturan.

“Tetapi, sekali lagi, jika seseorang ingin menghibur diri dengan gangguan, mereka bebas melakukannya.”

Saat ditanya apakah ia yakin tidak akan ada protes atas hasil Grand Prix Australia dan mesin Mercedes telah sesuai dengan regulasi, Wolff menjawab: “Power Unit tersebut legal.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Power Unit tersebut sesuai dengan bagaimana peraturan ditulis, dan unit daya tersebut sesuai dengan bagaimana pemeriksaan dilakukan.

“Dan Power Unit tersebut sesuai dengan bagaimana hal-hal ini diukur pada kendaraan lain mana pun.”