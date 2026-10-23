Kimi Antonelli Tidak akan Mendapatkan Sampanye di Grand Prix AS

Pemimpin kejuaraan Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, tidak akan bisa merayakan dengan sampanye jika ia berhasil naik podium pada ajang Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini.

Antonelli, yang berusia 20 tahun, akan memiliki kesempatan pertamanya mengunci gelar pembalap F1 2026 di Grand Prix Amerika Serikat. Ia tiba di Austin dengan keunggulan 102 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, serta 111 poin dari pembalap Ferrari, Lewis Hamilton.

Untuk meraih gelar juara di Texas, Antonelli harus memperlebar keunggulannya dalam klasemen kejuaraan setidaknya sebanyak 23 poin. Hal ini dapat tercapai jika ia berhasil menang pada hari Minggu, sementara Russell gagal finis di posisi delapan besar dan Hamilton tidak menempati posisi empat besar.

Dengan demikian, Antonelli akan mencatatkan sejarah dalam ajang F1 sebagai juara dunia termuda sepanjang sejarah olahraga tersebut.

Antonelli regularly pours champagne down himself

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Namun Antonelli tidak akan bisa merayakannya dengan sampanye ia berhasil memenangkan gelar, atau naik podium di Circuit of The Americas, karena undang-undang minuman keras di Amerika Serikat.

Antonelli berada di bawah usia legal untuk meminum alkohol, yaitu 21 tahun di Amerika Serikat. Karena itu, F1 harus memberinya alternatif bebas alkohol.

Pengganti sampanye untuk Antonelli

Alih-alih sampanye Moet & Chandon yang biasanya digunakan dalam perayaan di podium, Antonelli akan diberikan minuman pengganti non-alkohol.

Antonelli had an unbranded non-alcoholic drink on the podium in Miami

Meskipun minuman tersebut belum dikonfirmasi secara resmi, kemungkinan besar isinya adalah air mawar berkarbonasi.

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Minuman ini disediakan di podium - sebagai pengganti sampanye - dalam ajang balapan di Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Abu Dhabi, mengingat adanya aturan ketat terkait konsumsi alkohol di Timur Tengah.

Di podium Grand Prix Miami awal musim ini, Antonelli diberikan botol tanpa merek yang berisi minuman non-alkohol.

Miami menjadi lokasi kemenangan pertama Antonelli di tanah Amerika Serikat sejak ia memulai debutnya di F1 pada tahun 2025.

Antonelli juga tidak diperbolehkan meminum sampanye jika ia berhasil naik ke podium pada Grand Prix Las Vegas bulan November mendatang, begitu pula pada Grand Prix Miami musim depan.

Grand Prix Miami 2027 akan berlangsung sebelum Antonelli menginjak usia 21 tahun pada 25 Agustus.

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