Horner Ungkap Telepon dari Red Bull Usai Kemenangan GP Bahrain

Christian Horner mengungkapkan bahwa Red Bull menghubunginya setelah kemenangan mereka di GP Bahrain.

Christian Horner, ex-Red Bull F1 team boss
Christian Horner, ex-Red Bull F1 team boss
© XPB Images

Christian Horner memimpin Red Bull sebagai Team Principal saat mereka memulai debutnya di F1 pada tahun 2005, dan tetap memegang jabatan tersebut sampai pertengahan musim 2025.

Selama dua dekade tersebut, Horner mengawal kebangkitan tim tersebut hingga meraih gelar juara dunia sebanyak empat kali bersama Sebastian Vettel antara tahun 2010 dan 2013, kemudian mengulangi pencapaian serupa bersama Max Verstappen antara tahun 2021 dan 2024.

Lebih dari itu, Horner juga membangun fondasi bagi kemandirian tim dengan mendirikan Red Bull Powertrains, yang pada akhirnya akan menghasilkan Power Unit Formula 1 pertama mereka pada tahun 2026, dengan dukungan dari Ford.

Max Verstappen won the Bahrain Grand Prix in Malaysia
Max Verstappen won the Bahrain Grand Prix in Malaysia

“Itu adalah gestur yang dihargai”

Mesin tersebut meraih kemenangan pertamanya di Grand Prix Bahrain (yang berlangsung di Malaysia), sebelum kembali menang seminggu kemudian di Grand Prix Singapura.

Saat berbicara di acara Autosport Business Exchange, Horner mengungkapkan bahwa pihak Red Bull menghubunginya untuk berterima kasih atas perannya dalam kemenangan di Sepang tersebut.

“Kami berhasil melakukannya dari sisi sasis, lalu muncul tantangan berikutnya: bisakah kami melakukannya dari sisi mesin?

“Anda tahu, kami harus memiliki mesin setelah Honda mengumumkan pengunduran diri mereka pada tahun 2020.”

Horner's role in 2026 Bahrain GP win was acknowledged by Red Bull
Horner's role in 2026 Bahrain GP win was acknowledged by Red Bull

“Jadi, kami mendirikan perusahaan rintisan ini, Red Bull Powertrains, dengan filosofi yang sama: menarik talenta, memberikan kesempatan kepada orang-orang, membuka peluang bagi mereka, lalu memberdayakan serta mendorong mereka untuk melampaui batasan yang ada.

“Saya sangat bangga melihat bagaimana mesin tersebut dikembangkan dan menunjukkan performanya tahun ini.

“Sebuah gestur yang sangat dihargai - melihat mesin itu dan mengetahui segala upaya yang telah dicurahkan ke dalamnya, termasuk kerja keras dan pengorbanan yang menyertainya.

“Bagi semua pria dan wanita yang terlibat, ini merupakan pencapaian yang sungguh luar biasa.

“Dan upaya ke-16 mereka untuk memenangkan sebuah Grand Prix - sesuatu yang memang sangat sulit untuk dicapai - bahkan dalam kondisi terbaik sekalipun.

“Saya sangat berterima kasih kepada para pemegang saham yang telah menghubungi saya, serta [CEO Red Bull] Oliver Mintzlaff yang juga turut menghubungi untuk menyampaikan terima kasih.

“Percakapan itu terasa sangat berbeda dibandingkan dengan percakapan yang saya lakukan dengannya 15 bulan sebelumnya.”

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Red Bull
Christian Horner
Horner Ungkap Telepon dari Red Bull Usai Kemenangan GP Bahrain
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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