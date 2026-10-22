FOTO : Livery Spesial untuk F1 GP Amerika Serikat 2026

F1 GP Amerika Serikat kembali ke kalender Formula 1 di Circuit of The Americas pada tahun 2012, dengan kejuaraan terakhir menggelar balapan di negara tersebut pada tahun 2007 di Indianapolis.

Sejak saat itu, event yang secara rutin digelar di Austin menjadi salah satu putaran terbesar di kalender, khususnya sejak Liberty Media mengambil alih F1 pada tahun 2017.

Kepopuleran event ini dimanfaatkan tim untuk membawa livery khusus untuk akhir pekan GP Amerika, termasuk akhir pekan ini.

Haas US GP special livery © Haas

Haas - Godzilla Minus Zero

Tim Haas F1 merupakan satu dari dua tim asal Amerika yang berlaga di COTA tahun ini.

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Mereka akan menggunakan corak khusus untuk ajang tersebut, meskipun temanya sama sekali tidak berkaitan dengan balapan kandang mereka.

Dalam kolaborasi lanjutan untuk mempromosikan Godzilla Minus Zero, tim ini meninggalkan skema warna merah, putih, dan hitam yang biasa mereka gunakan, beralih ke desain yang lebih didominasi oleh warna biru.

Tampilan tersebut juga menampilkan sosok Godzilla pada penutup mesin. Ini merupakan kali kedua musim ini Haas menggunakan desain Godzilla, setelah kemunculan pertamanya pada Grand Prix Jepang.

Mercedes US GP livery © Mercedes

Mercedes - MANUFAKTUR

Belakangan ini, Mercedes gemar menampilkan corak khusus pada mobil mereka. Sebelumnya, memakai desain berwarna turqoise di Grand Prix Bahrain di Malaysia sebagai bentuk penghormatan kepada mitra utama mereka, Petronas.

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Untuk Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan ini, Silver Arrows akan kembali melakukan penyesuaian visual pada mobilnya, meski tidak melakukan perombakan total seperti yang dilakukan oleh tim Haas.

Dalam rangka mempromosikan program kustomisasi kendaraan lintas merek mereka yang bernama MANUFAKTUR, Mercedes akan menambahkan sentuhan warna biru pada corak mobil untuk balapan di COTA.

George Russell dan Andrea Kimi Antonelli - yang berpeluang mengunci gelar juara akhir pekan ini - juga akan mengenakan desain baju balap baru yang selaras dengan corak mobil tersebut.

Cadillac US GP livery © F1

Cadillac - American West

Cadillac menuju balapan Amerika keduanya Formula 1 setelah putaran di Grand Prix Miami yang berlangsung di awal musim.

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Meskipun putaran di Miami juga dianggap sebagai balapan kandang, akhir pekan ini menjadi Grand Prix Amerika Serikat pertama bagi Cadillac di F1.

Untuk menandai momen tersebut, tim ini menampilkan desain yang terinspirasi oleh wilayah Barat Amerika (American West).

Skema warna putih dan hitam yang biasa digunakan kini dipercantik dengan pola-pola yang menyerupai sulaman, layaknya jahitan pada pakaian.

Ferrari's US GP livery © Ferrari

Ferrari - Revealing the hidden

Ferrari juga meluncurkan desain livery khusus untuk Grand Prix AS akhir pekan ini di COTA.

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Skema warna secara keseluruhan tetap sama seperti balapan-balapan sebelumnya.

Namun, Ferrari merayakan sejarah tekniknya dengan menampilkan gambar teknis Power Unit SF-26 pada engine cover, dengan tema 'Revealing the Hidden'.

Ferrari berharap livery ini dapat membantu mereka meraih kemenangan ketiga di COTA, menyusul kemenangan Kimi Raikkonen pada tahun 2018 dan keberhasilan Charles Leclerc pada tahun 2024.

Aston Martin's US GP livery © Aston Martin

Aston Martin - Perayaan kolaborasi Cognizant

Aston Martin akan menggunakan corak khusus di Grand Prix AS untuk merayakan lima tahun Cognizant sebagai mitra sponsor.

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Cognizant bergabung dengan Aston Martin untuk musim 2021 ketika mengambil alih dari Racing Point dan tetap bersama tim melalui masa-masa baik dan buruk.

Untuk menandai kesempatan tersebut, Aston sedikit mengubah desainnya dengan menampilkan nuansa biru di bagian depan mobil.

Pemilik tim Lawrence Stroll mengatakan corak tersebut "adalah ucapan terima kasih yang nyata kepada Cognizant dan orang-orangnya atas kemitraan selama lima tahun".

Lebih banyak lagi menyusul...