Klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail
Pembaruan klasemen F1 2026 setelah Grand Prix Qatar di Sirkuit Lusail, putaran ke-22 dari 23.
Kimi Antonelli meraih kemenangan ke-10-nya dalam musim Formula 1 2026 pada Grand Prix Qatar.
Antonelli memimpin keberhasilan Mercedes mengamankan posisi finis satu-dua untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Italia di Monza pada bulan September lalu, setelah kerusakan mobil memupus harapan rekan setimnya, George Russell, untuk meraih kemenangan yang langka.
Hasil ini membawa Russell naik ke posisi ketiga dalam klasemen pembalap, meski ia tertinggal 34 poin dari pembalap Red Bull, Max Verstappen - yang sudah tidak mungkin terkejar lagi dengan satu balapan tersisa.
Lewis Hamilton dari tim Ferrari kini turun ke posisi keempat, tertinggal tujuh poin dari Russell, dan hanya unggul satu poin atas juara dunia 2025, Lando Norris, yang finis di posisi kelima di Qatar.
Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Qatar
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|C
|Andrea Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|10
|427
|2
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|4
|316
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|3
|282
|4
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1
|275
|5
|Lando Norris
|GBR
|McLaren Mastercard F1 Team
|3
|274
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1
|256
|7
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren Mastercard F1 Team
|0
|182
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Oracle Red Bull Racing
|0
|126
|9
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|91
|10
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|52
|11
|Arvid Lindblad
|GBR
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|38
|12
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|35
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|TGR Haas F1 Team
|0
|23
|14
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Audi Revolut F1 Team
|0
|15
|15
|Nico Hulkenberg
|GER
|Audi Revolut F1 Team
|0
|14
|16
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|11
|17
|Esteban Ocon
|FRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|7
|18
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|19
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|5
|20
|Yuki Tsunoda
|JAP
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|1
|21
|Ryo Hirakawa
|JPN
|TGR Haas F1 Team
|0
|1
|22
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|0
|23
|Valtteri Bottas
|FIN
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|24
|Sergio Perez
|MEX
|Cadillac F1 Team
|0
|0
|25
|Rafael Camara
|BRA
|TGR Haas F1 Team
|0
|0
Dalam kejuaraan konstruktor, finis di posisi ke-6 dan ke-7 - meskipun terpaut cukup jauh - memastikan posisi ke-2 bagi Scuderia Ferrari.
Red Bull dan McLaren kini mengoleksi jumlah poin yang sama, yakni 456 poin, di peringkat ketiga; Red Bull unggul hanya karena mereka mencatatkan satu kemenangan lebih banyak musim ini.
Racing Bulls hampir dipastikan mengamankan posisi kelima di depan Alpine, sementara Audi kini hanya terpaut dua poin dari Haas dalam perebutan posisi ketujuh.
Klasemen F1 2026 - Konstruktor - Grand Prix Qatar
|Pos
|Team
|Wins
|Points
|C
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|13
|709
|2
|Scuderia Ferrari HP
|2
|531
|3
|Oracle Red Bull Racing
|4
|456
|4
|McLaren Mastercard F1 Team
|3
|456
|5
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|116
|6
|BWT Alpine F1 Team
|0
|87
|7
|TGR Haas F1 Team
|0
|31
|8
|Audi Revolut F1 Team
|0
|29
|9
|Atlassian Williams F1 Team
|0
|16
|10
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|7
|11
|Cadillac F1 Team
|0
|0