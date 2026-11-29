Kimi Antonelli meraih kemenangan ke-10-nya dalam musim Formula 1 2026 pada Grand Prix Qatar.

Antonelli memimpin keberhasilan Mercedes mengamankan posisi finis satu-dua untuk pertama kalinya sejak Grand Prix Italia di Monza pada bulan September lalu, setelah kerusakan mobil memupus harapan rekan setimnya, George Russell, untuk meraih kemenangan yang langka.

Hasil ini membawa Russell naik ke posisi ketiga dalam klasemen pembalap, meski ia tertinggal 34 poin dari pembalap Red Bull, Max Verstappen - yang sudah tidak mungkin terkejar lagi dengan satu balapan tersisa.

Lewis Hamilton dari tim Ferrari kini turun ke posisi keempat, tertinggal tujuh poin dari Russell, dan hanya unggul satu poin atas juara dunia 2025, Lando Norris, yang finis di posisi kelima di Qatar.

Klasemen F1 2026 - Pembalap - Grand Prix Qatar Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin C Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 10 427 2 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 4 316 3 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 3 282 4 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1 275 5 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 3 274 6 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1 256 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 0 182 8 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 0 126 9 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 91 10 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 52 11 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 38 12 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 35 13 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 0 23 14 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 0 15 15 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 0 14 16 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 0 11 17 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 0 7 18 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 7 19 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 0 5 20 Yuki Tsunoda JAP Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 1 21 Ryo Hirakawa JPN TGR Haas F1 Team 0 1 22 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 0 23 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 0 0 24 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 0 0 25 Rafael Camara BRA TGR Haas F1 Team 0 0

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Dalam kejuaraan konstruktor, finis di posisi ke-6 dan ke-7 - meskipun terpaut cukup jauh - memastikan posisi ke-2 bagi Scuderia Ferrari.

Red Bull dan McLaren kini mengoleksi jumlah poin yang sama, yakni 456 poin, di peringkat ketiga; Red Bull unggul hanya karena mereka mencatatkan satu kemenangan lebih banyak musim ini.

Racing Bulls hampir dipastikan mengamankan posisi kelima di depan Alpine, sementara Audi kini hanya terpaut dua poin dari Haas dalam perebutan posisi ketujuh.