Formula 1 berpotensi menghadapi persaingan tiga arah untuk kontrak pemasok ban berikutnya, setelah produsen asal Korea Selatan, Hankook, muncul sebagai calon pesaing bagi Pirelli dan Bridgestone.

Pirelli telah menjadi pemasok ban eksklusif F1 sejak menggantikan Bridgestone menjelang musim 2011, dengan kontrak saat ini yang berlaku hingga akhir tahun 2028.

Bridgestone masih berminat untuk kembali ke Formula 1, setelah sebelumnya kalah dari Pirelli dalam proses tender yang diadakan oleh FIA pada tahun 2023.

Namun, menurut The Race, Hankook kini muncul sebagai pesaing serius lainnya untuk menjadi pemasok ban eksklusif F1 mulai tahun 2029 dan seterusnya.

Hankook © XPB Images

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Produsen asal Korea Selatan tersebut dilaporkan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari 44 karyawan untuk mengerjakan proyek F1 mereka.

Hankook juga telah melakukan dua pengujian di lintasan menggunakan mobil yang dimodifikasi - setara dengan kendaraan Formula 2 - serta merencanakan pengujian lanjutan untuk mengevaluasi ban khusus kondisi basah.

Perwakilan dari ketiga produsen tersebut hadir dalam ajang Grand Prix Las Vegas baru-baru ini, setelah sebelumnya juga sempat mengunjungi paddock F1 pada gelaran Grand Prix Spanyol di Madrid bulan September lalu.

Laporan tersebut menyatakan bahwa Hankook telah melakukan diskusi dengan sejumlah tokoh senior dari beberapa tim F1 sebagai bagian dari persiapan mereka.

Hankook telah memiliki pengalaman luas dalam memasok ban untuk berbagai ajang motorsport; mereka pernah bekerja sama dengan Formula E dan saat ini menjadi pemasok ban eksklusif untuk Kejuaraan Reli Dunia (World Rally Championship).

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Pirelli © XPB Images

Produsen asal Korea Selatan tersebut juga diumumkan sebagai mitra global FIA awal tahun ini.

Sementara itu, Bridgestone telah menggantikan Hankook sebagai pemasok ban untuk Formula E menjelang musim mendatang.

Pemenang tender untuk kontrak penyediaan ban F1 berikutnya kemungkinan besar harus menghadapi perubahan regulasi teknis besar lainnya, mengingat kejuaraan tersebut menargetkan penerapan unit daya V8 dan mobil yang lebih ringan pada tahun 2030.

Namun, Pirelli dikabarkan masih menunggu rincian tender FIA berikutnya sebelum memutuskan apakah akan mengejar perpanjangan kontrak setelah tahun 2028.

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