Sebuah virus telah menunda kedatangan Fernando Alonso di paddock pada ajang F1 Grand Prix Qatar.

Alonso akan melewatkan sesi media hari Kamis di Lusail akibat infeksi virus yang, menurut Aston Martin, dideritanya di penghujung akhir pekan Las Vegas - di mana ia terpaksa berhenti pada putaran terakhir karena masalah mesin.

Dengan demikian, pembalap asal Spanyol tersebut diperkirakan baru akan tiba di paddock F1 pada hari Jumat, sementara Aston Martin menyatakan bahwa proses pemulihannya berjalan dengan baik.

“Fernando [Alonso] akan melewatkan hari media hari ini karena ia masih dalam masa pemulihan dari infeksi virus yang ia dapatkan menjelang akhir pekan GP Las Vegas,” demikian pernyataan dari Aston Martin.

“Dia pulih dengan baik, dan direncanakan akan kembali ke paddock pada hari Jumat.”

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Alonso wishes F1 had stuck with V8 engines in the first place

Meskipun Alonso diperkirakan akan kembali ke paddock pada hari Jumat, ia baru akan mengemudikan mobil pada sesi latihan bebas kedua (FP2).

Pada sesi latihan bebas pertama (FP1) di Lusail, posisi Alonso akan digantikan oleh Jack Crawford - pembalap yang juga menggantikannya pada sesi FP1 di Las Vegas sepekan lalu.

Tentu saja, sesi FP1 yang dijalani Crawford di Amerika Serikat pekan lalu bisa dibilang sia-sia karena ia - seperti semua pembalap lain dalam sesi tersebut - tidak mencatatkan satu pun putaran waktu akibat hujan yang turun selama sesi berlangsung.

Oleh karena itu, sesi FP1 di Lusail diharapkan dapat menebus kesempatan yang hilang tersebut.

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Keputusan Alonso untuk absen pada hari Kamis di Qatar muncul di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya. Awal pekan ini, pembalap berusia 45 tahun tersebut mengakui bahwa peralihan F1 ke mesin hybrid V8 2,1 liter pada tahun 2030 akan terjadi terlalu lambat baginya.

Alonso juga mengisyaratkan kemungkinan untuk kembali berkompetisi di ajang Indy 500 atau Le Mans di masa depan.