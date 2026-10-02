Alonso Mengungkap Motif Sebenarnya dari Perpanjangan Kontrak Aston Martin

Fernando Alonso menjelaskan bahwa menonton balapan Formula 1 dari sofa di rumah - dan menyadari bahwa ia bisa tampil lebih baik - merupakan motivasi sesungguhnya baginya untuk tetap bertahan hingga tahun 2027.

Juara dunia dua kali, Alonso, telah berkomitmen untuk membalap setidaknya satu tahun lagi di F1 bersama Aston Martin, setelah menghabiskan sebagian besar musim ini untuk mempertimbangkan masa depannya.

Pembalap asal Spanyol berusia 45 tahun itu mengatakan bahwa ia mengambil keputusan tersebut dalam sebuah percakapan singkat berdurasi lima menit dengan pemilik tim Aston Martin, Lawrence Stroll.

"Saya mengambil keputusan itu belum lama ini, dan pertemuan dengan Lawrence berlangsung sangat lugas," jelas Alonso. "Tidak banyak yang perlu kami bahas. Saat itu, kami berdua sama-sama ingin melanjutkan kerja sama. Pembicaraan itu hanya berlangsung lima menit, lalu kami pun mengumumkannya."

Alonso will continue to race with Aston Martin for at least one more year

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Meskipun secara terbuka mengkritik Power Unit baru untuk musim 2026, Alonso menegaskan bahwa ia masih memiliki hasrat kompetitif yang membara untuk meraih kesuksesan di F1.

"Tidak ada jaminan bahwa tahun 2027 akan lebih menyenangkan, tetapi ini adalah komitmen yang harus Anda buat dengan diri sendiri," ujar Alonso. "Pada akhirnya, saya merasa cepat, merasa termotivasi, dan merasa menikmati apa yang sedang saya lakukan."

“Dan jika saya sedang duduk di rumah menonton TV atau menyaksikan balapan, saya merasa bisa tampil lebih baik daripada mereka.

"Begitulah yang saya rasakan saat saya tidak berkecimpung di F1; saya menonton balapan dan berpikir, 'Wah, start itu tidak tepat,' atau semacamnya. Saya selalu merasakan hasrat membara untuk berada di sana dan mencoba tampil lebih baik.

"Saya masih merasakannya sampai sekarang, dan menurut saya, selama hasrat itu masih ada, ini belum saatnya untuk berhenti.”

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Alonso arrives in the Malaysia paddock as F1 returns for the first time since 2017

Bersama Max Verstappen, Alonso menjadi sosok yang paling vokal menentang regulasi tahun 2026, ia bahkan menjuluki era baru F1 ini sebagai "kejuaraan dunia baterai".

Namun, Alonso berharap bahwa proses dua tahap untuk mengurangi kontribusi tenaga listrik saat ini - yang akan mengubah rasio pembagian tenaga mesin 60-40 pada tahun 2028 - akan membuatnya lebih menikmati F1.

"Keputusan itu lebih berkaitan dengan aturan, serta seberapa menyenangkan mengendarai mobil-mobil ini dengan aturan tersebut. Kita akan mendatangi sirkuit yang luar biasa sekarang, namun sektor tengahnya akan terasa mengecewakan karena kita tidak bisa menggunakan tenaga baterai di sana," ujarnya menjelang kembalinya F1 ke Malaysia akhir pekan ini.

"Jika tidak, Anda tidak akan memiliki cukup energi untuk melibas tiga lintasan lurus yang berurutan—mulai dari Tikungan 15 hingga tikungan terakhir, lalu dari tikungan terakhir ke Tikungan 1, dan lanjut ke Tikungan 3.

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"Anda harus menggunakan 100% daya baterai di ketiga lintasan lurus tersebut. Jadi, sisa waktunya hanya digunakan untuk mengisi ulang daya baterai. Itulah kendala yang kami hadapi saat ini dalam upaya memaksimalkan potensi cengkeraman ban mobil.

"Saya berpendapat bahwa mungkin tahun depan - dengan adanya pembagian bobot 60-40, pengalaman tahun kedua, serta regulasi yang berlaku - akan ditemukan kompromi yang lebih baik terkait hal ini. Seperti yang sudah saya katakan, mari kita coba sekali lagi dan berikan kesempatan tambahan, khususnya pada aspek Power Unit.

"Awalnya kami memang memulai dengan langkah yang kurang tepat, sehingga ada tanda tanya besar mengenai apa yang akan terjadi tahun depan.

"Namun, menurut saya mereka layak mendapatkan kesempatan lagi, dan saya merasa bersyukur."