Vettel Tidak Menutup Kemungkinan Kembali ke Paddock F1

Juara dunia Formula 1 empat kali, Sebastian Vettel, mengatakan bahwa ia "selalu terbuka" untuk kembali ke paddock, tapi ia tidak sedang "menyebar-nyebarkan CV ke sana-sini".

Pembalap asal Jerman itu mengakhiri karier F1-nya yang gemilang pada penghujung musim 2022, menyusul dua musim yang sulit bersama Aston Martin.

Vettel pernah membalap untuk Toro Rosso, Red Bull, dan Ferrari, serta memenangkan gelar juara dunia pembalap sebanyak empat kali berturut-turut antara tahun 2010 dan 2013.

Sejak saat itu, ia menjalani masa pensiun yang cukup tenang dengan keterlibatan minim di dunia F1.

Vettel retired from F1 at the end of 2022

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam wawancara baru dengan BBC 5Live, Vettel mengatakan bahwa ia terbuka untuk kembali ke paddock F1, namun hal itu bukanlah sesuatu yang sedang ia upayakan secara aktif saat ini.

"Tentu saja, saya menikmati waktu yang saya miliki," ujarnya mengawali. "Menurut saya, merupakan suatu keistimewaan bisa berada dalam situasi seperti ini bersama keluarga; selain itu, saya juga mengurus pertanian kecil di rumah.

"Saya masih sangat terlibat dalam dunia olahraga ini.

"Memang saat ini saya tidak memegang peran aktif, namun saya terus memantau perkembangan yang ada dan menaruh perhatian besar terhadap masa depan olahraga ini."

Vettel drove Schumacher's F2002 at Monza (image: Ferrari, F1)

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Terutama terkait target net zero F1 pada tahun 2030 atau regulasi baru, serta perubahan apa yang mungkin terjadi.

“Saya selalu terbuka terhadap peluang yang mungkin muncul di masa depan - misalnya peran tertentu - namun saya tidak secara aktif mengupayakannya.

“Saya tidak sedang menjalin komunikasi dengan tim atau individu mana pun ataupun menyebar-nyebar CV saya; sebaliknya, saya mengamatinya dari luar dengan penuh rasa senang dan antusias.

"Namun, tentu saja, topik-topik yang memenuhi pikiran saya di tahun-tahun terakhir karier aktif saya masih sangat relevan dan terus ada.

"Jadi, topik-topik seputar keberlanjutan dan masa depan, bukan hanya bagi diri saya sendiri atau anak-anak saya, melainkan bagi kita semua dan masa depan olahraga ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Di situlah semuanya saling berkaitan; terkait proyek-proyek yang telah saya jalani - baik yang terlihat jelas di lintasan balap maupun yang tidak terlalu mencolok - saya terus memikirkan berbagai gagasan mengenai apa yang mungkin akan saya lakukan selanjutnya."

Vettel sempat dikaitkan dengan kemungkinan kembali membalap pada tahun 2024 di ajang 24 Hours of Le Mans setelah ia menguji coba mobil Porsche Hypercar. Namun, hal itu tidak terealisasi.

Baru-baru ini, ia mengendarai mobil Ferrari tahun 2002 milik Michael Schumacher dalam sebuah sesi demo di Grand Prix Italia.