Norris Jelaskan Peran Penting Vettel dalam Pertarungan Gelar 2025

Lando Norris berada di jalur yang tepat untuk memenangkan gelar F1 pertamanya dengan tiga putaran tersisa.

Pembalap Inggris itu unggul 24 poin atas rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, menjelang balapan hari Minggu di Las Vegas.

Kemenangan beruntun telah menempatkan gelar juara di tangan Norris, yang berambisi menjadi juara dunia pertama McLaren sejak 2008.

Tapi musim 2025 tidak sepenuhnya berjalan mulus, yang sempat kesulitan dengan mobil F1 2025 McLaren pada awal musim.

Performanya kemudian meningkat, dan ia belum pernah finis di belakang rekan setimnya sejak Grand Prix Belgia, yang berlangsung sebelum jeda musim panas.

Piastri memiliki sang manajer, legenda F1 Australia Mark Webber di sisinya, Norris memiliki Vettel sebagai sekutu dekatnya.

Menariknya, Webber dan Vettel pernah memiliki sejarah rivalitas di Red Bull selama lima tahun sebagai rekan satu tim, khususnya pada tahun 2010 saat kedua pembalap bertarung untuk gelar juara.

Vettel akhirnya menang setelah akhir musim yang mengecewakan bagi Webber, yang mengalami kecelakaan di Korea sebelum kesalahan strategi di Grand Prix Abu Dhabi penutup musim.

Norris membahas dampak Vettel

Menjelang balapan akhir pekan ini di Las Vegas, Norris berbicara tentang bagaimana Vettel telah "sangat membantu" selama bertahun-tahun.

Norris menyoroti dukungan Vettel di "masa sulit, tetapi juga masa baik".

"Dia mungkin sosok yang muncul secara alami dan dia sangat membantu," jelas Norris. "Dia telah melalui segalanya selama bertahun-tahun, jadi dia pria yang sangat baik dan dia selalu sangat membantu di masa sulit, tetapi juga di masa baik.

"Dalam hal bagaimana tetap fokus dan tidak menyerah, bagaimana melewati masa-masa sulit tetapi juga bagaimana memanfaatkan masa-masa baik untuk terus membantu diri sendiri berkembang. Datang dari sosok seperti dia, sosok yang saya tonton ketika saya masih kecil, jadi itu tentu saja hal yang keren.

"Dia masih banyak berkarya di luar Formula 1 sekarang, tapi tetap memanfaatkan fakta bahwa dia adalah juara dunia empat kali dan pembalap yang luar biasa. Saya rasa banyak orang sangat menghormatinya, atas apa yang telah dia capai, dan juga atas apa yang dia lakukan sekarang di luar F1.

"Dia orang yang luar biasa, dia orang yang sangat rendah hati dan baik. Mungkin itu bukan yang diharapkan semua orang dari seorang juara dunia atau seseorang yang telah mencapai hal seperti itu, tapi memang begitu. Dan dia selalu mau mengobrol, tertawa, minum kopi, apa pun itu."