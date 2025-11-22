Hamilton Jelaskan Penyebab Kualifikasi Mengerikan di Las Vegas

Lewis Hamilton akan memulai terakhir di Grand Prix Las Vegas 2025.

Lewis Hamilton lolos kualifikasi terakhir dalam sesi kualifikasi yang basah dan liar di Grand Prix Las Vegas.

Juara dunia tujuh kali itu secara mengejutkan tersingkir di Q1 dalam kondisi basah di Las Vegas dan finis paling lambat di posisi ke-20.

Hamilton hampir tiga detik lebih lambat dari rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, yang berhasil lolos ke babak kualifikasi berikutnya.

Terdapat miskomunikasi ketika Hamilton tampak membatalkan flying lap terakhirnya, meski melintasi garis finis tepat sebelum waktu di Q1 habis, yang berarti dia memiliki satu lap tambahan.

"Apakah kita aman?" tanya Hamilton, yang dijawab oleh teknisi balap Riccardo Adami: "Terus dorong."

Hamilton berkata "Saya dapat lampu merah..." sebelum Adami menjawab, "Tidak, dorong!".

Setelah tereliminasi, Hamilton melaporkan bahwa ia "tidak bisa membuat ban bekerja".

Hamilton telah menjalani musim perdana yang berat bersama Ferrari, menyebut musim pertamanya dengan warna merah sebagai "mimpi buruk" setelah pensiun dari Grand Prix Sao Paulo terakhir kali.

Ini menandai pertama kalinya dalam karier F1 Hamilton di mana ia lolos kualifikasi terakhir dengan kecepatan murni.

Apa yang salah?

Menganalisis rekaman putaran terakhir Hamilton di SkyPad, mantan pembalap F1 Anthony Davidson mencatat: "Lewis melindas cone dan cone itu mungkin tersangkut di bawah mobilnya, yang mungkin menjelaskan mengapa performanya kurang memuaskan di akhir lap."

Hamilton mengatakan ia tidak dapat melihat cone di bawah mobilnya dan menyalahkan miskomunikasi yang ia alami saat keluar lebih awal.

"Saat saya melewati garis finis, warna lampu merah, jadi ada miskomunikasi dari pihak saya," jelasnya. "Lampunya sudah menyala merah untuk saya, jadi saya tidak begitu yakin."

"Saya mendapat bendera kuning di tikungan terakhir, memasuki tikungan ke-17 ada bendera kuning, jadi saya harus menepi dan ketika saya sampai di garis finis, lampunya menyala merah."

Hamilton menambahkan: “Caranya sangat licin. Ban pertama jelas tidak cocok untuk kami dan entah kenapa saya kesulitan menghasilkan panas pada ban.

“Sayang sekali karena para pembalap sudah bekerja dengan sangat baik dan mobil terasa luar biasa di P3 dan saya benar-benar merasa kecepatan kami bagus, lalu hujan turun. Sejujurnya, tidak banyak yang bisa dikatakan.”

