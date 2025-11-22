F1 GP Las Vegas 2025: Norris Pole, Hamilton Start dari P20

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Las Vegas di Las Vegas Strip Circuit, putaran 22 kejuaraan dunia F1 2025.

Norris celebrates his pole in Las Vegas
Norris celebrates his pole in Las Vegas

Lando Norris akan memulai F1 GP Las Vegas 2025 dari posisi pole.

Norris menaklukkan kondisi sulit untuk meraih pole ketiga beruntun di F1, mengalahkan Max Verstappen untuk posisi teratas di babak kualifikasi. Hujan deras memengaruhi keseluruhan sesi, memaksa seluruh grid menggunakan ban full-wet di Q1 dan Q2.

Setelah berhasil mencapai Q3 dengan selamat, Norris tampak nyaman di trek. Meskipun melakukan kesalahan di sektor terakhir, ia mengungguli Verstappen dengan selisih waktu pole sementara 0,3 detik.

Norris akan memiliki kesempatan untuk memperlebar keunggulannya di klasemen menjadi lebih dari sekadar kemenangan balapan, dengan Oscar Piastri akan memulai balapan dari posisi kelima. 

Verstappen memulai balapan tepat di samping Norris di posisi kedua, di depan Carlos Sainz dari Williams di posisi ketiga.

Sainz tampil cepat sepanjang kualifikasi, nyaris mencuri start baris depan. George Russell dari Mercedes akan start di posisi keempat, di depan Piastri.

Liam Lawson tampil impresif untuk Racing Bulls, mengamankan posisi keenam di depan Fernando Alonso. Isack Hadjar mencatatkan dua RB di delapan besar.

Charles Leclerc dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar di kualifikasi.

Lance Stroll gagal lolos ke Q3 setelah Aston Martin bertaruh pada ban Intermediate. Stroll adalah satu-satunya pembalap yang berjudi dengan ban Intermediate di Q2, tetapi itu tidak membuahkan hasil.

Itu adalah risiko yang tidak perlu, karena kecepatan Stroll dengan ban basah sangat luar biasa, mengungguli rekan setimnya Alonso di tahap awal kualifikasi.

Hari itu adalah hari yang buruk bagi Lewis Hamilton, yang akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang. Hamilton tidak dapat mencatatkan lap tercepat karena kondisi trek membaik di akhir sesi.

Komunikasi Ferrari melalui radio tim kembali menjadi sorotan, karena Hamilton tidak menyadari bahwa ia harus menyelesaikan satu lap di akhir sesi untuk lolos ke Q2. 

Ferrari mungkin memutuskan untuk memulai Hamilton dari pit lane, yang memungkinkan mereka melakukan perubahan pengaturan pada malam hari tergantung pada cuaca hari Minggu.

Norris pole di Las Vegas 

F1 GP Las Vegas 2025 - Las Vegas Strip Circuit - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m55.473s1m51.379s1m47.934s
2Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m53.458s1m51.593s1m48.257s
3Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m54.873s1m51.144s1m48.296s
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m53.144s1m50.935s1m48.803s
5Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m54.544s1m52.126s1m48.961s
6Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m54.828s1m51.621s1m49.062s
7Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m53.739s1m51.865s1m49.466s
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m55.613s1m51.120s1m49.554s
9Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m54.814s1m51.952s1m49.872s
10Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m54.432s1m51.760s1m51.540s
11Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m54.555s1m52.781s 
12Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m54.416s1m52.850s 
13Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m54.635s1m52.987s 
14Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m56.016s1m53.094s 
15Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m54.847s1m53.683s 
16Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m56.220s  
17Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m56.314s  
18Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m56.674s  
19Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m56.798s  
20Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m57.115s  

In this article

F1
Las Vegas
Las Vegas Street Circuit
F1 GP Las Vegas 2025: Norris Pole, Hamilton Start dari P20
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP News
Kapan Honda akan Mulai Menjalani Engine Freeze di MotoGP?
1m ago
Luca Marini, 2025 Valencia MotoGP test
MotoGP News
Jack Miller Teringat 'Mantan Motornya' saat Tunggangi Yamaha V4
30m ago
Jack Miller, Andrea Dovizioso, 2025 Valencia MotoGP Test
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Momen saat Ia Sadar Gelar 2025 Miliknya
2h ago
Marc Marquez, 2025 MotoGP Qatar Grand Prix, podium. Credit: Gold and Goose.
F1 Results
F1 GP Las Vegas 2025: Norris Pole, Hamilton Start dari P20
2h ago
Norris celebrates his pole in Las Vegas
F1 News
Norris Jelaskan Peran Penting Vettel dalam Pertarungan Gelar 2025
2h ago
Lando Norris

More News

F1 News
Bearman Sebut Las Vegas "Trek Jalanan Paling Tidak Menyenangkan" di F1
4h ago
Oliver Bearman
F1 News
FIA Lakukan Perbaikan Tutup Drainase usai FP2 yang Terinterupsi di Las Vegas
4h ago
FIA checks in Las Vegas
F1 Results
F1 GP Las Vegas 2025: Hasil FP3 dari Las Vegas Strip Circuit
5h ago
George Russell
F1 News
Red Bull Tanggapi McLaren Soal Penggantian Mesin Verstappen
14h ago
Red Bull
F1 News
FIA Akui Red Bull Mengeksploitasi 'Kelemahan' Aturan Cost-Cap F1
14h ago
Verstappen charged from the pitlane to third