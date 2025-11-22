F1 GP Las Vegas 2025: Norris Pole, Hamilton Start dari P20

Lando Norris akan memulai F1 GP Las Vegas 2025 dari posisi pole.

Norris menaklukkan kondisi sulit untuk meraih pole ketiga beruntun di F1, mengalahkan Max Verstappen untuk posisi teratas di babak kualifikasi. Hujan deras memengaruhi keseluruhan sesi, memaksa seluruh grid menggunakan ban full-wet di Q1 dan Q2.

Setelah berhasil mencapai Q3 dengan selamat, Norris tampak nyaman di trek. Meskipun melakukan kesalahan di sektor terakhir, ia mengungguli Verstappen dengan selisih waktu pole sementara 0,3 detik.

Norris akan memiliki kesempatan untuk memperlebar keunggulannya di klasemen menjadi lebih dari sekadar kemenangan balapan, dengan Oscar Piastri akan memulai balapan dari posisi kelima.

Verstappen memulai balapan tepat di samping Norris di posisi kedua, di depan Carlos Sainz dari Williams di posisi ketiga.

Sainz tampil cepat sepanjang kualifikasi, nyaris mencuri start baris depan. George Russell dari Mercedes akan start di posisi keempat, di depan Piastri.

Liam Lawson tampil impresif untuk Racing Bulls, mengamankan posisi keenam di depan Fernando Alonso. Isack Hadjar mencatatkan dua RB di delapan besar.

Charles Leclerc dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar di kualifikasi.

Lance Stroll gagal lolos ke Q3 setelah Aston Martin bertaruh pada ban Intermediate. Stroll adalah satu-satunya pembalap yang berjudi dengan ban Intermediate di Q2, tetapi itu tidak membuahkan hasil.

Itu adalah risiko yang tidak perlu, karena kecepatan Stroll dengan ban basah sangat luar biasa, mengungguli rekan setimnya Alonso di tahap awal kualifikasi.

Hari itu adalah hari yang buruk bagi Lewis Hamilton, yang akan memulai balapan hari Minggu dari posisi paling belakang. Hamilton tidak dapat mencatatkan lap tercepat karena kondisi trek membaik di akhir sesi.

Komunikasi Ferrari melalui radio tim kembali menjadi sorotan, karena Hamilton tidak menyadari bahwa ia harus menyelesaikan satu lap di akhir sesi untuk lolos ke Q2.

Ferrari mungkin memutuskan untuk memulai Hamilton dari pit lane, yang memungkinkan mereka melakukan perubahan pengaturan pada malam hari tergantung pada cuaca hari Minggu.

Norris pole di Las Vegas