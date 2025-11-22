Mercedes Lolos dari Penalti Besar Karena Sebuah Dokumen Teknis

Mercedes terhindar dari penalti di Grand Prix Las Vegas meskipun gagal menyerahkan dokumen setup untuk kedua mobil mereka sebelum kualifikasi.

Tim Silver Arrows dipanggil ke stewards setelah delegasi teknis FIA, Jo Bauer, mencatat bahwa tim tersebut tidak menyerahkan dokumen untuk mobil George Russell dan Kimi Antonelli di Las Vegas.

“Pada pukul 20.12, Mercedes masih belum menyerahkan lembar pengaturan untuk kedua mobil mereka,” demikian bunyi dokumen dari Bauer.

Pasal 40.1 peraturan olahraga FIA F1 menyatakan bahwa “setiap tim harus menyerahkan lembar pengaturan suspensi kepada Delegasi Teknis untuk kedua mobil mereka sebelum masing-masing meninggalkan pit lane untuk pertama kalinya selama sesi kualifikasi sprint dan sesi kualifikasi.”

Namun, Mercedes dibebaskan setelah menunjukkan bahwa dokumentasi tidak diberikan tepat waktu karena "masalah keamanan TI".

"Meskipun FIA tidak menerima lembar pengaturan secara elektronik dalam waktu yang ditentukan, tim berhasil membuktikan kepada para Steward, dengan salinan email yang relevan, bahwa lembar tersebut telah dikirim melalui email ke departemen FIA terkait, tetapi karena beberapa masalah keamanan TI, lembar tersebut tidak diterima dalam waktu yang ditentukan," kata para Steward.

Russell lolos kualifikasi di posisi keempat pada Grand Prix Las Vegas hari Minggu, sementara Antonelli tersingkir di Q1 dengan catatan waktu yang hanya cukup baik untuk finis di posisi ke-17 di grid.