Carlos Sainz Lolos dari Penalti Grid setelah Investigasi Steward

Pembalap Williams, Carlos Sainz, terhindar dari penalti atas insiden dengan Lance Stroll dari Aston Martin saat kualifikasi di Grand Prix Las Vegas.

Sainz menghadapi investigasi steward setelah diduga kembali ke sirkuit dengan cara yang tidak aman di depan Stroll setelah keluar jalur di area run-off di Tikungan 5 pada paruh pertama kualifikasi di Sin City.

Insiden tersebut tidak memengaruhi kedua pembalap karena keduanya lolos ke Q2 dengan selamat, meskipun Stroll kemudian tersingkir dengan catatan waktu yang hanya cukup untuk finis di posisi ke-12 setelah perjudian ban Intermediate yang gagal.

Aston Martin mengakui bahwa Sainz tidak menghalangi Stroll dan steward memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

"Perwakilan tim dari Gerbong 18 menyatakan bahwa bergabungnya kembali Gerbong 55 tidak menimbulkan masalah apa pun bagi pengemudi Gerbong 18 dan menyatakan bahwa pengemudinya tidak menganggap manuver tersebut tidak aman bagi pengemudi Gerbong 55," kata pengawas lalu lintas.

"Menimbang hal-hal di atas dan buruknya jarak pandang akibat kondisi cuaca buruk, ditambah adanya bendera kuning, kami memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut."

Kelegaan untuk Williams

Putusan ini merupakan kelegaan besar bagi Williams dan Sainz, yang secara mengejutkan lolos kualifikasi dengan finis di posisi ketiga di grid untuk grand prix hari Minggu.

Sainz sempat memegang pole position sementara sebelum akhirnya disalip oleh Max Verstappen dari Red Bull dan Lando Norris dari McLaren.

Menjelaskan versinya, Sainz berkata: “Visibilitasnya sangat rendah sehingga Anda tidak tahu siapa yang datang dan siapa yang tidak.

“Saya tahu saya sedang mengibarkan bendera kuning, jadi saya berusaha untuk segera menjauh dari bendera kuning sesegera mungkin. Saya rasa semua orang sedang mempersiapkan lap saat kami mencoba memanaskan ban.

“Kondisi di luar sana sangat berbahaya. Anda tidak bisa membayangkan betapa sulitnya, visibilitasnya rendah, dan sebagainya, dan saya tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi.”

Berbicara tentang performa kualifikasinya yang brilian, Sainz menambahkan: "Trek ini cocok dengan mobil kami di kondisi kering.

"Di kondisi basah di FP3, kami tidak terlihat menjanjikan, tetapi kami melakukan beberapa perubahan pada mobil yang membantu di kondisi basah, sehingga saya bisa menjadi yang tercepat di Q1 dan Q2.

"Di lintasan menengah, saya tahu yang lain akan sedikit mengejar. Saya senang dengan P3. Saya ingin sekali meraih pole position, tetapi kami belum sepenuhnya mencapainya."