Red Bull Akui Kesalahaan usai Tsunoda Gagal Lolos dari Q1

Yuki Tsunoda tersingkir dari babak pertama kualifikasi untuk keenam kalinya musim ini karena ia hanya mampu mencatatkan waktu yang cukup baik untuk finis di posisi ke-19 dalam kondisi basah yang berbahaya.

Untuk kedua kalinya dalam empat balapan terakhir, Red Bull menanggung kesalahan atas tersingkirnya Tsunoda lebih awal di kualifikasi, sementara rekan setimnya, Max Verstappen, berhasil finis di posisi kedua.

Bos Red Bull, Laurent Mekies, mengakui timnya salah dalam menentukan tekanan ban Tsunoda, sehingga ia "tidak punya peluang untuk kompetitif".

"Dengan Yuki, semuanya tergantung pada kami," jelas Mekies. "Kami membuat kesalahan besar dengan tekanan bannya yang membuatnya berada di luar sana dengan pengaturan yang pada dasarnya tidak memberinya peluang untuk kompetitif, jadi kami sebagai tim, meminta maaf kepadanya atas hal itu.

"Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, tetapi terjadi, jadi yang terbaik yang bisa kami lakukan adalah belajar dari kejadian ini dan kembali dengan lebih kuat. Ia berada dalam ritme yang sangat baik sepanjang akhir pekan, jadi sangat menyakitkan kehilangan kesempatannya."

Titik rendah baru untuk Tsunoda

Tsunoda tampaknya akan kehilangan kursinya di Red Bull, dengan rookie Racing Bulls, Isack Hadjar, disiapkan sebagai pengganti tahun depan, meski keputusan akhir belum dibuat.

Hasil terbaru ini tidak akan banyak membantu perjuangan Tsunoda, dan pembalap Jepang itu merasa frustrasi setelah menunjukkan kecepatan yang menggembirakan di awal akhir pekan.

"Saya tidak memiliki cengkeraman yang baik sepanjang sesi, rasanya seperti es di bawah saya dan roda saya berputar," katanya.

"Saya tahu itu aneh, dan saya tidak yakin apa yang terjadi dengan set ban, tetapi rasanya sangat aneh. Terakhir kali saya menggunakan ban ekstrem, rasanya tidak seperti itu dan saya sangat cepat, kali ini saya tertinggal tiga detik dari pembalap lain, jadi saya tidak mengerti.

"Jelas ada sesuatu yang tidak beres dan tidak berfungsi dengan baik, saya bisa merasakannya. Sekarang saya tahu tekanan ban saya jauh dari seharusnya, yang menjelaskan masalah yang saya alami sepanjang Q1, tetapi saya melakukan apa pun yang saya bisa dalam situasi tersebut.

"Ini sulit dan sangat disayangkan karena hingga kualifikasi, kecepatan kami luar biasa sepanjang akhir pekan, mungkin kecepatan terbaik saya sejak bergabung dengan tim. Saya harus berusaha besok untuk mendapatkan hasil yang baik dari balapan ini."