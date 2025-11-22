Leclerc Frustrasi dengan Performa Memalukan Ferrari di Kualifikasi

Charles Leclerc tak kuasa menyembunyikan rasa frustrasinya atas hasil kualifikasi mengecewakan lainnya untuk Ferrari di Grand Prix Las Vegas.

Ferrari tiba di Las Vegas dengan harapan bisa kompetitif di trek yang secara historis cocok untuk mereka, tetapi tim Italia itu tampaknya kehabisan peluang untuk menghindari musim tanpa kemenangan menyusul kualifikasi yang buruk.

Leclerc hanya mampu lolos kualifikasi di posisi kesembilan, sementara rekan setimnya sekaligus juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton berada di posisi ke-20 dan terakhir.

Ini menandai hasil buruk lainnya bagi Ferrari, yang merosot ke posisi keempat klasemen konstruktor setelah dua kali gagal finis di Brasil pada balapan terakhir.

"Ya ampun, memalukan, memalukan sekali. Sialan, saya nggak ngerti gimana kita bisa sebegitu lambatnya...seperti tidak ada grip sama sekali, tidak ada grip sama sekali," umpat Leclerc lewat radio tim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ferrari 'melakukan kesalahan' di trek basah

Berbicara kepada F1 TV setelah kualifikasi, Leclerc menambahkan: "Sayangnya, bukan hanya hari ini. Sejak saya bergabung dengan tim, kami kesulitan menemukan cengkeraman dalam kondisi seperti itu.

"Ini sangat membuat frustrasi karena mungkin itu kekuatan terbesar saya di kategori junior, lalu... Kami melakukan kesalahan. Saya tidak tahu apa itu karena mobil kami terbalik.

"Sebelumnya, kami pernah punya Lewis dan tentu saja Carlos [Sainz] yang bergabung dengan tim lain yang bisa memberi tahu kami perasaan mereka dengan mobil lain.

"Sangat sulit menemukan grip dengan mobil kami. Mobil kami sangat, sangat tidak terduga, yang menyebabkan kami melakukan banyak kesalahan.

"Bukannya kami tidak berusaha, karena sebagai tim, kami telah mencoba segalanya. Entah kenapa, kami belum menemukan jalan keluarnya."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Keluhan Leclerc kemungkinan besar tidak akan diterima dengan baik oleh ketua Ferrari, John Elkann, yang sempat berpesan kepada para pembalapnya untuk "berfokus pada balapan dan mengurangi bicara" dengan beberapa komentar yang mengejutkan setelah balapan terakhir.

Baik Hamilton maupun Leclerc meremehkan teguran publik Elkann terhadap mereka menjelang akhir pekan di Las Vegas, bersikeras bahwa pernyataannya dimaksudkan untuk membangun.