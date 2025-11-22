Verstappen Soroti Kondisi Trek saat Kualifikasi Las Vegas

Max Verstappen mengatakan kondisi di kualifikasi Grand Prix Las Vegas membuat para pembalap "takut".

Verstappen kept alive his slim F1 title hopes
Max Verstappen merasa kondisi basah di kualifikasi Grand Prix Las Vegas "agak berlebihan".

Juara dunia empat kali itu gagal meraih pole position dari Lando Norris dari McLaren dengan selisih tiga persepuluh detik saat ia mengklaim posisi kedua di grid untuk grand prix hari Minggu.

Namun Verstappen, seorang ahli di trek basah, mengakui tingkat cengkeraman ban terlalu rendah untuk menikmati sesi kualifikasi.

“Situasinya sangat licin, rasanya seperti es,” kata pembalap Red Bull itu. “Sejujurnya, tidak terlalu menyenangkan. Maksud saya, saya suka berkendara di jalan basah, tapi menurut saya ini agak terlalu berlebihan.

“Anda hanya harus sangat berhati-hati dan sejujurnya, saya terkejut karena tidak terlalu banyak insiden. Jadi, menurut saya, semua orang berperilaku cukup baik - atau mungkin takut.”

Norris menyebut kualifikasi "sangat menegangkan" karena ia berhasil melewati goncangan di putaran terakhir yang memastikan pole position ketiga berturut-turut.

"Cukup buruk," kata pembalap Inggris itu tentang kondisi trek. "Mungkin beberapa yang terburuk - bukan kondisi terburuk - Anda tahu, kondisinya lebih basah. Rasanya seperti Anda keluar dengan ban slick, sejujurnya."

"Sangat licin dan sulit. Banyaknya putaran roda di beberapa tempat, betapa mudahnya ban terkunci, garis putih, garis kuning - semuanya cukup sulit. Jadi, ya, saya bahkan lebih puas dengan hasil akhirnya karena betapa sulitnya di luar sana hari ini."

Drivers struggled in the low grip conditions
Kondisi yang “tidak jelas” dipertanyakan

Alex Albon mengatakan kondisi kualifikasi Las Vegassmerupakan salah satu yang paling menantang yang pernah ia hadapi di F1. Pembalap Williams itu keluar di Q1 dan akan memulai Grand Prix hari Minggu di posisi ke-16.

"Sejujurnya, saya terkejut kami bisa mengemudi dengan baik dalam banyak hal," kata Albon. "Misalnya, aquaplaning di Tikungan 14 itu luar biasa. Dan itu seperti lotere, entah Anda berhasil atau tidak. Tapi ya, memang agak tidak jelas.

"Saya pikir memang akan seperti itu, dan ya, mungkin perlu dipertanyakan apakah kami seharusnya berkendara. Saya pikir itu bisa saja diberi bendera merah dan kami bisa saja melaju lagi dan mungkin menghentikan sedikit keacakan aquaplaning itu.

"Saya pikir mereka bisa melihat mobil-mobil menginkak aquaplaning dan mungkin bisa melakukan sesuatu lebih awal, tetapi di saat yang sama saya pikir itu tidak masalah."

Pierre Gasly dari Alpine berkomentar: "Saya rasa saya tidak akan bisa tidur malam ini dengan adrenalin yang masih saya miliki. Kondisinya gila. Tingkat cengkeramannya sangat rendah."

Sementara itu, Oliver Bearman dari Haas menggambarkan kondisi tersebut sebagai "yang terburuk yang pernah saya alami seumur hidup, di karting, F3, F2... apa pun."

Namun, beberapa pembalap menganggapnya menyenangkan.

"Lebih seru dari yang saya bayangkan," kata Fernando Alonso dari Aston Martin setelah kualifikasi di posisi ketujuh. "Bahkan satu jam yang lalu ketika saya masuk ke mobil, saya pikir sesi ini akan sangat sulit karena bahkan dengan ban kering, grip kami di trek ini kurang kuat.

"Dan saya pikir ini akan menjadi malam yang panjang, penuh dengan bendera merah, insiden, dan hal-hal seperti itu. Tapi tidak terjadi apa-apa. 

"Jadi, kondisi trek dan ban bekerja dengan sangat baik, lebih baik dari yang diharapkan. Sesi kami menyenangkan, menyenangkan untuk dikendarai, dan saya menikmatinya.

"Saya sudah menduga tingkat kesulitannya akan seperti itu, tetapi seperti yang saya katakan, mungkin tidak sesulit itu. 

"Saya pikir ada tempat-tempat seperti Austria, saya rasa Brasil juga, dengan beberapa sungai yang melintasi trek, di mana kami memiliki alur, aspal, dan hal-hal seperti itu, yang lebih menantang daripada hari ini, kalau boleh saya katakan. Seperti yang saya katakan, itu tidak terlalu buruk."

Isack Hadjar dari Racing Bulls juga menikmati tantangan ini, dan berkata: "Saya belum pernah benar-benar mencoba sendiri di tengah hujan dengan mobil F1, jadi hari ini adalah pertama kalinya, dan sejujurnya saya sangat menikmatinya. Terutama saat trek basah, rasanya sangat menyenangkan."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

