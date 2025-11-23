F1 GP Las Vegas 2025: Verstappen Jaga Asa Gelar dengan Kemenangan

Hasil lengkap F1 GP Las Vegas di Las Vegas Strip Circuit, putaran ke-22 dari 24 musim 2025.

Verstappen claimed his sixth win of 2025

Max Verstappen meninggalkan Lando Norris untuk meraih kemenangan dominan di F1 GP Las Vegas 2025.

Pembalap Red Bull tersebut menyalip Norris di lap pembuka dan mengendalikan balapan untuk meraih kemenangan keenamnya musim ini di Las Vegas Strip Circuit.

Kemenangan ke-69 Verstappen dalam kariernya – dan yang kedua di Sin City – membuat juara dunia empat kali itu tetap berada dalam persaingan gelar juara dunia.

Norris harus puas dengan posisi kedua di belakang Verstappen, tapi  itu cukup untuk menambah keunggulan atas rekan setimnya di McLaren sekaligus rival langsungnya di klasemen, Oscar Piastri.

Pebalap Inggris itu kini unggul 30 poin dari Piastri, dan 42 poin di depan Verstappen, dengan 58 poin tersisa di dua Grand Prix dan Sprint Race terakhir musim ini.

George Russell dari Mercedes, pemenang balapan tahun lalu di Las Vegas, melengkapi podium di posisi ketiga, di depan Piastri, yang bangkit ke posisi keempat setelah kehilangan posisi di awal balapan.

Kimi Antonelli melesat dari posisi ke-17 ke posisi kelima meskipun mendapat penalti waktu lima detik karena melakukan kesalahan start, dan finis di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Carlos Sainz dari Williams.

Isack Hadjar finis di posisi kedelapan untuk Racing Bulls, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber, sementara Lewis Hamilton bangkit dari kualifikasi yang buruk dan finis di posisi ke-19 di grid dengan Ferrari-nya untuk meraih poin terakhir di posisi ke-10.

Alex Albon, Gabriel Bortoleto, dan Lance Stroll semuanya gagal finis.

F1 GP Las Vegas 2025 - Las Vegas Strip Circuit - Hasil Balapan
PosPembalapNATTimLap/Gap
1Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing50 Laps
2Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team+20.741s
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team+23.546s
4Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team+27.650s
5Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team+30.488s
6Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP+30.678s
7Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing+34.924s
8Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+45.257s
9Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber+51.134s
10Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP+59.369s
11Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team+60.635s
12Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team+70.549s
13Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team+85.308s
14Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing+86.974s
15Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team+91.702s
16Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team+1 lap
17Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team+1 lap
DNFAlex AlbonTHAAtlassian Williams Racing36
DNFGabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber5
DNFLance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team0
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

