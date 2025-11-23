F1 GP Las Vegas 2025: Verstappen Jaga Asa Gelar dengan Kemenangan
Hasil lengkap F1 GP Las Vegas di Las Vegas Strip Circuit, putaran ke-22 dari 24 musim 2025.
Max Verstappen meninggalkan Lando Norris untuk meraih kemenangan dominan di F1 GP Las Vegas 2025.
Pembalap Red Bull tersebut menyalip Norris di lap pembuka dan mengendalikan balapan untuk meraih kemenangan keenamnya musim ini di Las Vegas Strip Circuit.
Kemenangan ke-69 Verstappen dalam kariernya – dan yang kedua di Sin City – membuat juara dunia empat kali itu tetap berada dalam persaingan gelar juara dunia.
Norris harus puas dengan posisi kedua di belakang Verstappen, tapi itu cukup untuk menambah keunggulan atas rekan setimnya di McLaren sekaligus rival langsungnya di klasemen, Oscar Piastri.
Pebalap Inggris itu kini unggul 30 poin dari Piastri, dan 42 poin di depan Verstappen, dengan 58 poin tersisa di dua Grand Prix dan Sprint Race terakhir musim ini.
George Russell dari Mercedes, pemenang balapan tahun lalu di Las Vegas, melengkapi podium di posisi ketiga, di depan Piastri, yang bangkit ke posisi keempat setelah kehilangan posisi di awal balapan.
Kimi Antonelli melesat dari posisi ke-17 ke posisi kelima meskipun mendapat penalti waktu lima detik karena melakukan kesalahan start, dan finis di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Carlos Sainz dari Williams.
Isack Hadjar finis di posisi kedelapan untuk Racing Bulls, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber, sementara Lewis Hamilton bangkit dari kualifikasi yang buruk dan finis di posisi ke-19 di grid dengan Ferrari-nya untuk meraih poin terakhir di posisi ke-10.
Alex Albon, Gabriel Bortoleto, dan Lance Stroll semuanya gagal finis.
|F1 GP Las Vegas 2025 - Las Vegas Strip Circuit - Hasil Balapan
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Lap/Gap
|1
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|50 Laps
|2
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|+20.741s
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+23.546s
|4
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|+27.650s
|5
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|+30.488s
|6
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|+30.678s
|7
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|+34.924s
|8
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+45.257s
|9
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|+51.134s
|10
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|+59.369s
|11
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|+60.635s
|12
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|+70.549s
|13
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|+85.308s
|14
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|+86.974s
|15
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|+91.702s
|16
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|+1 lap
|17
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|+1 lap
|DNF
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|36
|DNF
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|5
|DNF
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0