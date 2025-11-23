F1 GP Las Vegas 2025: Verstappen Jaga Asa Gelar dengan Kemenangan

Max Verstappen meninggalkan Lando Norris untuk meraih kemenangan dominan di F1 GP Las Vegas 2025.

Pembalap Red Bull tersebut menyalip Norris di lap pembuka dan mengendalikan balapan untuk meraih kemenangan keenamnya musim ini di Las Vegas Strip Circuit.

Kemenangan ke-69 Verstappen dalam kariernya – dan yang kedua di Sin City – membuat juara dunia empat kali itu tetap berada dalam persaingan gelar juara dunia.

Norris harus puas dengan posisi kedua di belakang Verstappen, tapi itu cukup untuk menambah keunggulan atas rekan setimnya di McLaren sekaligus rival langsungnya di klasemen, Oscar Piastri.

Pebalap Inggris itu kini unggul 30 poin dari Piastri, dan 42 poin di depan Verstappen, dengan 58 poin tersisa di dua Grand Prix dan Sprint Race terakhir musim ini.

George Russell dari Mercedes, pemenang balapan tahun lalu di Las Vegas, melengkapi podium di posisi ketiga, di depan Piastri, yang bangkit ke posisi keempat setelah kehilangan posisi di awal balapan.

Kimi Antonelli melesat dari posisi ke-17 ke posisi kelima meskipun mendapat penalti waktu lima detik karena melakukan kesalahan start, dan finis di depan Charles Leclerc dari Ferrari dan Carlos Sainz dari Williams.

Isack Hadjar finis di posisi kedelapan untuk Racing Bulls, di depan Nico Hulkenberg dari Sauber, sementara Lewis Hamilton bangkit dari kualifikasi yang buruk dan finis di posisi ke-19 di grid dengan Ferrari-nya untuk meraih poin terakhir di posisi ke-10.

Alex Albon, Gabriel Bortoleto, dan Lance Stroll semuanya gagal finis.

F1 GP Las Vegas 2025 - Las Vegas Strip Circuit - Hasil Balapan Pos Pembalap NAT Tim Lap/Gap 1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 50 Laps 2 Lando Norris GBR McLaren F1 Team +20.741s 3 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team +23.546s 4 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team +27.650s 5 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team +30.488s 6 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP +30.678s 7 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing +34.924s 8 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +45.257s 9 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber +51.134s 10 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP +59.369s 11 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team +60.635s 12 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team +70.549s 13 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team +85.308s 14 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing +86.974s 15 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team +91.702s 16 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team +1 lap 17 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team +1 lap DNF Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 36 DNF Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 5 DNF Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0

