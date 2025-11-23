Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Las Vegas

Lando Norris menambah keunggulannya di klasemen F1 2025 menjadi 30 poin dengan dua putaran tersisa.

Norris finis kedua di Las Vegas, menambah keunggulannya di klasemen atas Oscar Piastri yang finis keempat. Pembalap Inggris itu kini siap merebut gelar juara di Qatar.

Itu adalah balapan sulit lainnya bagi Piastri, yang hanya mampu finis keempat setelah mengungguli Kimi Antonelli, yang mendapatkan penalti waktu lima detik karena melakukan start yang salah.

Verstappen kini hanya terpaut 12 poin dari Piastri dalam perebutan posisi kedua klasemen kejuaraan.

Berbicara setelah kemenangan keenamnya tahun ini, Verstappen berkata: "Biasanya balapan ini sulit bagi kami. Biasanya kami tidak terlalu bagus dalam hal ban, tetapi hari ini sepertinya kami sedikit lebih terkendali dan saya bisa sedikit lebih menekan.

"Itu membuka sedikit lebih banyak kecepatan dan saya bisa bertahan sedikit lebih lama dan membagi balapan menjadi dua. Itu sangat membantu. Mobil bekerja dengan baik dan jauh lebih sesuai dengan keinginan saya. Pada akhirnya, selisihnya cukup lumayan."

Lebih jauh di urutan bawah, Antonelli tertinggal 17 poin di belakang Lewis Hamilton, yang mengalami akhir pekan buruk lainnya untuk Ferrari.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Las Vegas Pos Pembalap NAT Tim Menang Poin 1 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 7 408 2 Oscar Piastri AUS McLaren F1 Team 7 378 3 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 6 366 4 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 291 5 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 0 222 6 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 0 149 7 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 132 8 Alex Albon THA Atlassian Williams Racing 0 73 9 Isack Hadjar FRA Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 47 10 Nico Hulkenberg GER Stake F1 Team Kick Sauber 0 45 11 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams Racing 0 44 12 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 0 40 13 Oliver Bearman GBR MoneyGram Haas F1 Team 0 40 14 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 36 15 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 0 32 16 Esteban Ocon FRA MoneyGram Haas F1 Team 0 30 17 Yuki Tsunoda JPN Oracle Red Bull Racing 0 28 18 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 0 22 19 Gabriel Bortoleto BRA Stake F1 Team Kick Sauber 0 19 20 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team 0 0 21 Jack Doohan AUS BWT Alpine F1 Team 0 0

Pertarungan untuk P2 memanas

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Las Vegas Pos Pembalap Menang Poin C McLaren F1 Team 14 786 2 Mercedes AMG Petronas F1 Team 2 423 3 Oracle Red Bull Racing 6 391 4 Scuderia Ferrari HP 0 371 5 Atlassian Williams Racing 0 117 6 Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 86 7 Aston Martin Aramco F1 Team 0 72 8 MoneyGram Haas F1 Team 0 70 9 Stake F1 Team Kick Sauber 0 64 10 BWT Alpine F1 Team 0 22

Dengan berakhirnya kejuaraan konstruktor F1 2025 di Singapura, fokus tertuju pada perebutan posisi kedua. Mercedes unggul jauh atas Red Bull - 32 poin di antara kedua tim dengan dua balapan tersisa.

Ferrari tertinggal 20 poin dari Red Bull, menempati posisi keempat klasemen. Williams mengukuhkan posisi kelima di klasemen berkat penampilan gemilang Carlos Sainz.

Racing Bulls unggul 14 poin dari Aston Martin dalam perebutan posisi keenam klasemen.