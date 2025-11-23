Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Las Vegas

Pembaruan klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Las Vegas, putaran ke-22 dari 24.

Lando Norris
Lando Norris

Lando Norris menambah keunggulannya di klasemen F1 2025 menjadi 30 poin dengan dua putaran tersisa.

Norris finis kedua di Las Vegas, menambah keunggulannya di klasemen atas Oscar Piastri yang finis keempat. Pembalap Inggris itu kini siap merebut gelar juara di Qatar.

Itu adalah balapan sulit lainnya bagi Piastri, yang hanya mampu finis keempat setelah mengungguli Kimi Antonelli, yang mendapatkan penalti waktu lima detik karena melakukan start yang salah.

Verstappen kini hanya terpaut 12 poin dari Piastri dalam perebutan posisi kedua klasemen kejuaraan.

Berbicara setelah kemenangan keenamnya tahun ini, Verstappen berkata: "Biasanya balapan ini sulit bagi kami. Biasanya kami tidak terlalu bagus dalam hal ban, tetapi hari ini sepertinya kami sedikit lebih terkendali dan saya bisa sedikit lebih menekan.

"Itu membuka sedikit lebih banyak kecepatan dan saya bisa bertahan sedikit lebih lama dan membagi balapan menjadi dua. Itu sangat membantu. Mobil bekerja dengan baik dan jauh lebih sesuai dengan keinginan saya. Pada akhirnya, selisihnya cukup lumayan."

Lebih jauh di urutan bawah, Antonelli tertinggal 17 poin di belakang Lewis Hamilton, yang mengalami akhir pekan buruk lainnya untuk Ferrari.

Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Las Vegas

PosPembalapNATTimMenangPoin
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team7408
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team7378
3Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing6366
4George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team2291
5Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP0222
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP0149
7Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team0132
8Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing073
9Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team047
10Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber045
11Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing044
12Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team040
13Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team040
14Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team036
15Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team032
16Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team030
17Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing028
18Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team022
19Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber019
20Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team00
21Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team00

Pertarungan untuk P2 memanas

Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Las Vegas
PosPembalapMenangPoin
CMcLaren F1 Team14786
2Mercedes AMG Petronas F1 Team2423
3Oracle Red Bull Racing6391
4Scuderia Ferrari HP0371
5Atlassian Williams Racing0117
6Visa Cash App Racing Bulls F1 Team086
7Aston Martin Aramco F1 Team072
8MoneyGram Haas F1 Team070
9Stake F1 Team Kick Sauber064
10BWT Alpine F1 Team022

Dengan berakhirnya kejuaraan konstruktor F1 2025 di Singapura, fokus tertuju pada perebutan posisi kedua. Mercedes unggul jauh atas Red Bull - 32 poin di antara kedua tim dengan dua balapan tersisa.

Ferrari tertinggal 20 poin dari Red Bull, menempati posisi keempat klasemen. Williams mengukuhkan posisi kelima di klasemen berkat penampilan gemilang Carlos Sainz.

Racing Bulls unggul 14 poin dari Aston Martin dalam perebutan posisi keenam klasemen.

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

