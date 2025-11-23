Klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Las Vegas
Pembaruan klasemen F1 2025 setelah Grand Prix Las Vegas, putaran ke-22 dari 24.
Lando Norris menambah keunggulannya di klasemen F1 2025 menjadi 30 poin dengan dua putaran tersisa.
Norris finis kedua di Las Vegas, menambah keunggulannya di klasemen atas Oscar Piastri yang finis keempat. Pembalap Inggris itu kini siap merebut gelar juara di Qatar.
Itu adalah balapan sulit lainnya bagi Piastri, yang hanya mampu finis keempat setelah mengungguli Kimi Antonelli, yang mendapatkan penalti waktu lima detik karena melakukan start yang salah.
Verstappen kini hanya terpaut 12 poin dari Piastri dalam perebutan posisi kedua klasemen kejuaraan.
Berbicara setelah kemenangan keenamnya tahun ini, Verstappen berkata: "Biasanya balapan ini sulit bagi kami. Biasanya kami tidak terlalu bagus dalam hal ban, tetapi hari ini sepertinya kami sedikit lebih terkendali dan saya bisa sedikit lebih menekan.
"Itu membuka sedikit lebih banyak kecepatan dan saya bisa bertahan sedikit lebih lama dan membagi balapan menjadi dua. Itu sangat membantu. Mobil bekerja dengan baik dan jauh lebih sesuai dengan keinginan saya. Pada akhirnya, selisihnya cukup lumayan."
Lebih jauh di urutan bawah, Antonelli tertinggal 17 poin di belakang Lewis Hamilton, yang mengalami akhir pekan buruk lainnya untuk Ferrari.
Klasemen F1 2025 - Pembalap - Grand Prix Las Vegas
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Menang
|Poin
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|7
|408
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|7
|378
|3
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|6
|366
|4
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|291
|5
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|0
|222
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|0
|149
|7
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|0
|132
|8
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|0
|73
|9
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|47
|10
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|45
|11
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|0
|44
|12
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|40
|13
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|40
|14
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|36
|15
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|32
|16
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|30
|17
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|0
|28
|18
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|0
|22
|19
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|19
|20
|Franco Colapinto
|ARG
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
|21
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|0
|0
Pertarungan untuk P2 memanas
|Klasemen F1 2025 - Konstruktor - Grand Prix Las Vegas
|Pos
|Pembalap
|Menang
|Poin
|C
|McLaren F1 Team
|14
|786
|2
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|2
|423
|3
|Oracle Red Bull Racing
|6
|391
|4
|Scuderia Ferrari HP
|0
|371
|5
|Atlassian Williams Racing
|0
|117
|6
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|0
|86
|7
|Aston Martin Aramco F1 Team
|0
|72
|8
|MoneyGram Haas F1 Team
|0
|70
|9
|Stake F1 Team Kick Sauber
|0
|64
|10
|BWT Alpine F1 Team
|0
|22
Dengan berakhirnya kejuaraan konstruktor F1 2025 di Singapura, fokus tertuju pada perebutan posisi kedua. Mercedes unggul jauh atas Red Bull - 32 poin di antara kedua tim dengan dua balapan tersisa.
Ferrari tertinggal 20 poin dari Red Bull, menempati posisi keempat klasemen. Williams mengukuhkan posisi kelima di klasemen berkat penampilan gemilang Carlos Sainz.
Racing Bulls unggul 14 poin dari Aston Martin dalam perebutan posisi keenam klasemen.