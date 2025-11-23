BREAKING: Duo McLaren Didiskualifikasi dari F1 GP Las Vegas

Pasangan McLaren, Lando Norris dan Oscar Piastri, telah didiskualifikasi dari Grand Prix Las Vegas karena pelanggaran teknis.

MCL39 milik Norris maupun Piastri ditemukan mengalami keausan plank yang berlebihan dan tidak memenuhi persyaratan ketebalan 9 mm untuk blok selip belakang setelah keduanya finis di posisi kedua dan keempat di Sin City.

Diskualifikasi McLaren dari GP Las Vegas menjadi perubahan besar dan dramatis dalam perebutan gelar F1, dengan Norris kini unggul 24 poin dari Max Verstappen dan Piastri menuju dua putaran terakhir musim ini.

Verstappen dari Red Bull meraih kemenangan keenam yang dominan musim ini di Las Vegas, mengungguli Norris, menjaga harapan matematisnya dalam perebutan gelar juara.

Tapi, diskualifikasi ganda McLaren telah memberi dorongan tak terduga bagi pembalap Belanda itu dalam upayanya mengejar gelar kelima beruntunnya jelang balapan kedua terakhir di Qatar.

Ada maksimal 58 poin tersisa untuk diperebutkan di dua sisa balapan Grand Prix dan Sprint Race terakhir di Qatar dan Abu Dhabi.

Tersingkirnya McLaren membuat duo Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli, masing-masing naik ke posisi kedua dan ketiga di podium.

Charles Leclerc dari Ferrari naik ke posisi keempat, mengungguli Carlos Sainz dari Williams, Racing Bulls milik Isack Hadjar, dan Sauber milik Nico Hulkenberg.

Lewis Hamilton mewarisi posisi kedelapan di Ferrari kedua, sementara duo Haas, Esteban Ocon dan Oliver Bearman, naik ke posisi kesembilan dan kesepuluh.

Pembelaan McLaren ditolak

Norris could lose his second place

"Skid belakang Mobil 4 [dan Mobil 81] telah diukur dan ditemukan di bawah ketebalan minimum 9 mm yang ditentukan dalam Pasal 3.5.9 Peraturan Teknis," ujar Steward dalam sebuah pernyataan yang diberikan FIA.

"Pengukuran yang relevan adalah Kanan Depan 8,88 mm, Kanan Belakang 8,93 mm. Alat pengukurnya adalah Mikrometer Mitutoyo yang dibeli pada Mei 2025, dan menurut spesifikasi pabrikan, akurat hingga 0,001 mm.

"Skid belakang diukur ulang di hadapan Steward dan tiga perwakilan McLaren, dan pengukuran tersebut mengonfirmasi bahwa skid tersebut tidak mematuhi peraturan. Pengukuran yang relevan bahkan lebih rendah daripada yang awalnya diukur oleh Delegasi Teknis.

"Oleh karena itu, para Steward menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran Peraturan Teknis.

"Steward kemudian mendengarkan pernyataan tentang penalti. Tim berargumen bahwa terdapat kondisi yang meringankan berupa adanya porpoising tambahan dan tak terduga pada acara ini, terbatasnya kesempatan untuk tes karena cuaca pada Hari ke-1, dan sesi latihan yang dipersingkat.

"Lebih lanjut, Tim menyatakan bahwa tingkat pelanggaran tersebut lebih rendah dibandingkan pelanggaran sebelumnya terhadap peraturan ini pada tahun 2025.

"FIA berargumen bahwa sayangnya tidak ada ketentuan dalam peraturan atau preseden untuk penalti apa pun selain penalti biasa (yaitu diskualifikasi).

"FIA mencatat bahwa mereka sangat berpandangan bahwa pelanggaran tersebut tidak disengaja dan tidak ada upaya yang disengaja untuk menghindari peraturan.

"Steward juga mencatat berbagai keputusan Pengadilan Banding Internasional FIA yang membatasi kemampuan untuk menghindari diskualifikasi atas pelanggaran teknis.

"Meskipun Tim menyatakan bahwa terdapat potensi kerusakan yang tidak disengaja yang mungkin menyebabkan pergerakan lantai yang dapat menyebabkan keausan tambahan, para Steward tidak menganggap hal ini cukup untuk meringankan penalti.

"Para pengurus memutuskan bahwa Pasal 3.5.9 Peraturan Teknis Formula Satu FIA telah dilanggar dan oleh karena itu hukuman standar berupa diskualifikasi perlu diterapkan atas pelanggaran tersebut."