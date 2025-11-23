Horner Masuk dalam Radar saat Bos Aston Martin Diisukan Pergi

Andy Cowell dikabarkan "hampir" dipecat oleh Aston Martin - dengan Christian Horner digadang-gadang akan menggantikannya.

Cowell akan kehilangan posisinya sebagai CEO dan Team Principal Aston Martin menyusul perselisihan antara dirinya dan Managing Technical Partner Adrian Newey, menurut BBC Sport.

Mantan guru mesin Mercedes, Cowell, baru menjabat selama setahun lebih, menggantikan Mike Krack sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi.

Horner, yang sebelumnya memimpin Red Bull, dikabarkan "berusaha keras" untuk mendapatkan peran kepemimpinan dan kepemilikan saham di tim F1 Aston Martin.

Namun, ia bukan satu-satunya kandidat dalam daftar tersebut. BBC Sport melaporkan bahwa pemilik Aston Martin, Lawrence Stroll, juga telah mendekati mantan bos McLaren, Andreas Seidl, serta pimpinan Audi, Mattia Binotto.

Mantan CEO Aston Martin, Martin Whitmarsh, ditawari kembali posisi lamanya, tetapi diyakini menolaknya, tambah laporan tersebut.

Perselisihan antara Cowell dan Newey dipahami terkait siapa yang memimpin Aston Martin.

Newey saat ini sedang mengerjakan desain mobil Aston Martin F1 pertamanya untuk perombakan regulasi olahraga tersebut pada tahun 2026.

Jalan Horner untuk kembali ke F1?

Jika Horner ditawari pekerjaan Aston Martin, itu bisa menjadi reuni yang berpotensi canggung antara pria Inggris berusia 52 tahun itu dan Newey.

Salah satu alasan utama kepergian Newey dari Red Bull adalah karena ia kesal dengan tuduhan pelecehan seksual dan perilaku koersif serta mengendalikan yang ditujukan kepada Horner.

Newey juga dikabarkan merasa diremehkan oleh komentar Horner yang terkesan meremehkan dampaknya terhadap kesuksesan tim.

Menurut BBC Sport, hubungan keduanya telah membaik dan mereka bahkan menghadiri konser Oasis bersama di musim panas.

Horner sangat ingin kembali ke F1, setelah dibebastugaskan oleh Red Bull setelah Grand Prix Inggris.

Paket pesangon yang memungkinkan Horner menerima pembayaran sebesar £52 juta juga membebaskannya untuk kembali ke F1 pada tahun 2026.