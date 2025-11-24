Hamilton 'Tidak Menantikan 2026' saat Kesulitan Ferrari Berlanjut

Lewis Hamilton mengatakan ia "tidak bersemangat" menyambut musim F1 2026 di tengah tahun pertamanya yang sangat menantang bersama Ferrari.

Juara dunia tujuh kali Hamilton finis di posisi ke-10 di Grand Prix Las Vegas setelah lolos kualifikasi dari posisi terakhir untuk pertama kali dalam kariernya.

Hamilton kemudian naik ke posisi kedelapan setelah Lando Norris dan Oscar Piastri dari McLaren didiskualifikasi dari balapan karena keausan plank yang berlebihan.

Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Hamilton membuat pernyataan yang mengejutkan tentang musim 2026.

"Ini hasil yang buruk. Tidak ada hal positif yang bisa diambil dari hari ini," ujar Hamilton kepada BBC Radio 5 Live.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya sangat ingin ini berakhir, saya menantikannya berakhir. Saya tidak menantikan musim berikutnya."

Ketika diminta untuk mengklarifikasi apakah yang ia maksud adalah balapan berikutnya di Qatar, Hamilton menjawab: "Musim depan."

Hamilton mengatakan kepada Sky Sports F1 bahwa ia merasa "sangat buruk" setelah balapan, menambahkan "ini adalah musim terburuk yang pernah ada dan sekeras apa pun saya mencoba, rasanya semakin buruk."

Pembalap Inggris berusia 40 tahun itu juga tampak sedih ketika berbicara kepada media tertulis, bersikeras bahwa ia "tidak merasa puas" dengan performanya saat bangkit dari P19 menuju poin.

Hamilton mengatakan karena performanya, harapan Ferrari untuk meraih posisi kedua di klasemen konstruktor "punah".

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ia menambahkan bahwa ia telah mengalami "22 akhir pekan yang buruk" dan menjawab "Saya tidak tahu" ketika ditanya apakah musim dingin akan memberinya kesempatan reset.

Bos Ferrari santai dengan komentar Hamilton

Team Principal Ferrari, Fred Vasseur, mencoba untuk tidak terlalu mempermasalahkan komentar Hamilton, menekankan bahwa itu dilontarkan tepat setelah balapan.

"Mari kita tenang. Melompat keluar dari mobil dan memberikan komentar pertama selalu terlalu berlebihan dan mari kita bahas setelah sesi tanya jawab," kata Vasseur.

"Jelas beberapa akhir pekan terakhir ini sulit bagi Lewis dan dia mengatakan itu sulit.

"Saya bisa memahami reaksi Lewis setelah balapan, tetapi kami harus tenang untuk berdiskusi dan fokus pada dua [balapan] berikutnya, karena kami akan kembali di dua balapan berikutnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan perlu diingat juga bahwa Lewis ada di FP1, di FP2 kecepatannya bagus, dan itu berarti kami harus membangun akhir pekan seperti ini dan tentu saja memulai dari P20 bukanlah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik."

Hasil ini membuat Hamilton berada di posisi keenam klasemen kejuaraan dan tertinggal 73 poin dari rekan setimnya, Charles Leclerc, yang berada di posisi kelima.

Hamilton hanya memiliki dua balapan lagi untuk finis di posisi tiga besar agar terhindar dari musim F1 pertamanya tanpa meraih podium.