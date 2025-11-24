McLaren Minta Maaf ke Norris dan Piastri atas DSQ Las Vegas

McLaren telah meminta maaf kepada Lando Norris dan Oscar Piastri setelah keduanya didiskualifikasi dari Grand Prix Las Vegas.

Norris dan rekan setim sekaligus rival perebutan gelar, Piastri, dicoret dari balapan setelah ban MCL39 mereka ditemukan mengalami keausan berlebihan pada skid block belakang.

Pebalap Inggris Norris finis kedua di belakang Max Verstappen dari Red Bull untuk memperlebar keunggulannya di klasemen dan semakin dekat untuk meraih gelar juara dunia pertamanya, sementara Piastri finis keempat.

Namun, kedua pembalap tersebut dikeluarkan dari klasifikasi akhir setelah investigasi FIA.

“Kami meminta maaf kepada Lando dan Oscar atas hilangnya poin hari ini, di saat yang krusial dalam kampanye kejuaraan mereka setelah dua penampilan gemilang mereka sepanjang akhir pekan,” ujar kepala tim McLaren, Andrea Stella.

“Sebagai tim, kami juga meminta maaf kepada mitra dan penggemar kami, yang dukungannya sangat berarti. Meskipun hasil ini sangat mengecewakan, kami tetap fokus sepenuhnya pada dua balapan terakhir musim ini.”

Stella mengungkapkan bahwa kedua mobil McLaren mengalami kerusakan yang tidak disengaja dari "porpoising tingkat tinggi yang tak terduga" yang tidak terdeteksi selama sesi latihan di Las Vegas.

"Kami dinyatakan melanggar Pasal 3.5.9 Peraturan Teknis, yang mewajibkan ketebalan selip minimal 9 mm. Mobil 4 dinyatakan melanggar dengan ketebalan selip paling belakang maksimum 0,12 mm dan Mobil 81 dengan ketebalan selip paling belakang maksimum 0,26 mm," tambahnya.

"Selama balapan, kedua mobil mengalami porpoising tingkat tinggi yang tak terduga yang tidak terlihat dalam sesi latihan, yang menyebabkan kontak berlebihan dengan tanah.

"Kami sedang menyelidiki penyebab perilaku mobil ini, termasuk dampak kerusakan tak disengaja yang dialami kedua mobil, yang kami temukan setelah balapan, dan yang menyebabkan peningkatan pergerakan lantai."

"Sebagaimana dicatat oleh FIA, pelanggaran tersebut tidak disengaja, tidak ada upaya yang disengaja untuk menghindari peraturan, dan terdapat pula keadaan yang meringankan."

Reaksi Norris dan Piastri

Diskualifikasi ganda ini mengubah plot pertarungan gelar, dengan Norris kini hanya unggul 24 poin dari Verstappen dan Piastri menjelang dua putaran terakhir di Qatar dan Abu Dhabi.

"Akhir hari ini sangat mengecewakan. Kami harus melakukan beberapa pengaturan jelang akhir balapan dan sekarang kami tahu itu karena beberapa masalah pada mobil kami, yang sayangnya mengakibatkan kami didiskualifikasi," kata Norris.

"Kehilangan begitu banyak poin terasa sangat mengecewakan. Sebagai tim, kami selalu berusaha untuk mendapatkan performa terbaik, dan jelas kami tidak menemukan keseimbangan yang tepat hari ini.

"Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengubahnya sekarang, alih-alih fokus penuh beralih ke Qatar, di mana kami akan berusaha untuk tampil dan memberikan performa terbaik di setiap sesi."

Piastri berkomentar: “Mengecewakan karena harus pulang tanpa poin dari akhir pekan ini setelah diskualifikasi yang disayangkan akibat keausan selip.

"Dengan ketatnya grid, kami selalu mencari cara untuk meningkatkan performa, dan kali ini kami tidak melakukannya dengan benar.

"Kami sekarang perlu mengatur ulang, memfokuskan kembali, dan memacu diri untuk meraih poin terbaik di dua putaran terakhir, kedua trek yang sebelumnya kami kuasai."