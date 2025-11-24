Penilaian Brutal Fernando Alonso Terhadap GP Las Vegas

Fernando Alonso mengecam Grand Prix Las Vegas, mengklaim bahwa balapan tersebut tidak sesuai "standar F1".

GP Las Vegas ditambahkan ke kalender F1 pada tahun 2023. Balapan perdana tersebut tidak berjalan mulus, karena penutup lubang got menyebabkan kekacauan saat latihan.

Mobil Ferrari milik Carlos Sainz hancur dan memaksanya mengganti mesin, yang mengakibatkan penalti grid yang tidak adil.

Selain itu, balapan tersebut secara umum dianggap sukses. Layout trek menghadirkan peluang menyalip, sementara kondisi trek memberi tantangan unik bagi tim.

Balapan yang berlangsung pada bulan November – dan pada malam hari – suhu seringkali turun di bawah 10 derajat, yang merupakan hal yang tidak biasa untuk akhir pekan F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, Alonso tidak puas dengan sejumlah aspek dari acara tersebut.

Juara dunia dua kali itu merasa aspal sirkuit perlu diperbaiki karena "terlalu licin", sehingga mengakibatkan kurangnya cengkeraman.

"Sirkuit ini menyenangkan karena kecepatannya tinggi, tetapi saya pikir jenis aspalnya tidak sesuai standar F1," kata Alonso kepada para wartawan.

"Terlalu licin dan kami tidak bisa menyesuaikan suhu ban, tidak ada cengkeraman dan sangat bergelombang, di batas aman untuk balapan.

"Jadi, saya pikir untuk ke depannya, kami perlu berbicara dengan FIA apakah ini dapat diterima atau tidak untuk tahun-tahun mendatang."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tahun ini, GP Las Vegas membua rangkaian triple-header penutup musim yang sangat menantang.

Karena dalam waktu satu Minggu, F1 akan langsung menuju Timur Tengah untuk putaran kedua terakhir kejuaraan di Qatar.

Qatar lebih cepat 11 ​​jam dalam hal zona waktu, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap untuk beradaptasi menjelang akhir pekan.

“Jujur saja, posisi di kalender ini sulit bagi kami,” tambah Alonso. “Datang ke sini dengan perbedaan waktu yang begitu jauh dari Eropa dan Brasil dua minggu lalu, dan sekarang kami langsung menuju Qatar, jaraknya 17 jam dengan pesawat dan perbedaan waktu 13 jam.

“Saya rasa tidak ada olahraga lain di dunia yang akan menerima hal itu.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Alonso mengalami kesulitan di GP Las Vegas, finis di luar 10 besar.

Aston Martin mengincar tahun 2026, ketika aturan baru mulai berlaku. Tahun itu akan menjadi tahun pertama mereka membalap dengan mobil rancangan Adrian Newey.