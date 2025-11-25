F1 GP Las Vegas 2025: Blunder McLaren Buka Pertarungan Gelar

Lando Norris tampak memegang kendali penuh dalam perebutan gelar sebelum drama pasca-balapan mengguncang segalanya.

Berikut lima hal penting yang kami pelajari dari akhir pekan yang dramatis di F1 GP Las Vegas 2025.

Kekacauan McLaren membuka pertarungan gelar

Diskualifikasi ganda McLaren telah mengubah kompleksitas persaingan kejuaraan dunia F1 2025 secara dramatis dan membawa Max Verstappen kembali ke persaingan.

Norris dan Oscar Piastri dikeluarkan dari balapan setelah finis kedua dan keempat karena MCL39 mereka diketahui mengalami keausan skid-block yang berlebihan.

Kesalahan McLaren ini sangat merugikan dan membuka peluang bagi Verstappen, yang sebelumnya tertinggal 42 poin di belakang Norris sebelum diskualifikasi. Kini, pembalap Red Bull itu hanya terpaut 24 poin dengan maksimal 58 poin yang bisa diperebutkan di dua putaran tersisa.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Norris tetap menjadi favorit kuat mengingat selisih poinnya sama dengan saat menuju Las Vegas.

Pembalap Inggris itu masih berpeluang meraih gelar juara dunia pertamanya di Qatar akhir pekan depan, tetapi dengan diskualifikasi ini, ditambah dengan kemenangan dominan Verstappen, akan membuat McLaren berkeringat.

Verstappen masih unggul atas Norris

Verstappen snatched the lead from Norris

Norris menggagalkan kerja kerasnya mengamankan pole yang sensasional dengan menyia-nyiakan keunggulan balapan di Tikungan 1 akibat terlalu agresif terhadap Verstappen.

Sadar Verstappen akan menyerang, Norris bergerak untuk memotong rivalnya dengan gerakan agresif untuk mempertahankan sisi dalam. Meskipun berhasil, Norris berakhir di bagian trek yang dengan grip paling rendah dan salah memperkirakan titik pengeremannya, sehingga ia melebar di tikungan pertama.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Verstappen memanfaatkan peluangnya dengan menyalip Norris, yang juga kehilangan posisi dari George Russell dari Mercedes.

Jika Norris mencoba membuktikan sesuatu kepada Verstappen, ia justru melakukan kesalahan setelah terjebak dalam aksi yang merugikan balapan.

Hal ini menunjukkan bahwa Verstappen masih unggul atas pembalap Inggris itu dalam hal pertarungan roda-ke-roda dan permainan pikiran, dengan Norris tampaknya terpukul oleh seberapa jauh Verstappen tertinggal saat mendekati grid.

Diskualifikasi ganda McLaren untungkan Piastri

Hampir sepanjang musim, Piastri dianggap sebagai favorit juara. Namun, peluangnya untuk meraih gelar juara telah memudar secara dramatis dan tampaknya akan berakhir dengan kekecewaan.

Untuk balapan ketujuh berturut-turut, Piastri tertinggal dari Norris. Pembalap Australia itu sudah pasrah akan kehilangan gelar juara dari rekan setimnya di McLaren dan mengakui telah membuat "terlalu banyak kesalahan" di Las Vegas.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ironisnya, hukuman DSQ ganda McLaren justru memberi keuntungan pada Piastri. Setelah awalnya tertinggal 30 poin, kini jarak Piastri ke Norris di puncak klasemen kembali ke 24.

Namun, mengingat performa buruk Piastri, sangat sulit baginya untuk membalikkan keadaan dan memperkecil ketertinggalan di dua balapan terakhir, terutama jika ia tertinggal di Qatar, di mana ia mengungguli Norris tahun lalu.

Piastri looks down and out

Penderitaan Hamilton makin dalam

Musim perdana Lewis Hamilton yang menyedihkan bersama Ferrari berlanjut di Las Vegas, dengan akhir pekan yang benar-benar buruk.

Juara dunia tujuh kali itu lolos kualifikasi dari posisi terakhir dengan kecepatan penuh untuk pertama kalinya dalam 17 tahun kariernya di F1 sebelum akhirnya naik ke posisi ke-10 di jalan raya (yang kemudian menjadi posisi kedelapan).

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hamilton telah mengalami banyak masa sulit sepanjang tahun 2025 yang berat, tetapi sulit untuk mengingat kembali masa-masa suramnya.

Pembalap Inggris berusia 40 tahun itu melontarkan beberapa pernyataan yang meresahkan, yang menunjukkan bahwa ia mungkin mulai mempertanyakan performanya sendiri, serta performa Ferrari.

Hamilton menghadapi prospek yang sangat nyata, tidak hanya mengalami musim tanpa kemenangan, tetapi juga musim pertama di mana ia gagal meraih podium Grand Prix. Ia hanya memiliki dua balapan tersisa untuk mengubah keadaan, tetapi mengingat daya saing Ferrari, dan perjuangannya sendiri, sulit untuk melihat ke mana hal itu akan mengarah.

Masa-masa yang mengkhawatirkan bagi Hamilton, yang menyebut tahun pertamanya bersama Ferrari sebagai “musim terburuknya dan tidak peduli seberapa keras saya mencoba, keadaannya tetap saja memburuk.”

Things are going from bad to worse for Hamilton

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Williams hampir pasti amankan P5 klasemen

Carlos Sainz menunjukkan kelasnya dengan penampilan gemilang lainnya saat ia memaksimalkan potensi Williams-nya di Las Vegas.

Pembalap Spanyol itu melanjutkan putaran kualifikasi yang memukau untuk finis sebagai yang terbaik di antara para pembalap di lini tengah di Sin City dengan hasil yang hampir memastikan posisi kelima dalam kejuaraan konstruktor untuk Williams.

Sainz mencetak 10 poin setelah naik ke posisi kelima karena McLaren dicoret dari hasil balapan, membuat tim yang berbasis di Grove itu unggul 31 poin di P5 dengan hanya dua balapan tersisa di tahun 2025.