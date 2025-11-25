Mick Schumacher Berlabuh ke IndyCar untuk Musim 2026

Mick Schumacher telah menentukan ke mana ia akan melanjutkan kariernya di musim 2026.

Setelah berbulan-bulan spekulasi tentang masa depannya, Mick Schumacher akan beralih ke IndyCar pada tahun 2026.

Kepindahan ini menandai kembalinya Mick ke dunia single-seater untuk pertama kalinya sejak putra juara dunia tujuh kali Michael Schumacher pergi dari F1 pada akhir 2022.

Schumacher akan berlaga penuh di IndyCar musim 2026, termasuk Indianapolis 500, bersama Rahal Letterman Lanigan Racing.

Pembalap Jerman 26 tahun ini akan mengendarai mobil #47 Dallara DW12 untuk musim IndyCar 2026 yang terdiri dari 17 ronde.

Sejak kehilangan kursi Haas-nya, Schumacher menghabiskan waktu sebagai pembalap cadangan Mercedes dan membalap bersama Alpine di World Endurance Hypercar selama dua tahun terakhir.

“Saya senang mengonfirmasi bahwa saya akan berkompetisi di INDYCAR SERIES tahun depan bersama Rahal Letterman Lanigan Racing, berpartisipasi penuh sepanjang musim,” ujar Schumacher.

“Dengan latar belakang F1 dan ketahanan, serta telah berkompetisi di berbagai seri balap selama bertahun-tahun, saya memiliki wawasan dan pengetahuan yang saya yakin akan berkontribusi pada kemitraan yang hebat. RLL telah mempersiapkan saya dengan sangat baik selama tes, dan saya yakin kami dapat membangun banyak hal bersama.

“Saya juga langsung bersemangat tentang mobil dan gaya balap motor Amerika yang lebih menekankan balapan murni dan langsung, dan aspek inilah yang sangat saya nantikan.

“Dan tentu saja, saya ingin tahu tentang pengalaman baru dan selalu tertarik untuk memperluas wawasan saya. Bagi saya, sebuah perjalanan baru dimulai di sini, dan saya bersemangat untuk memulai musim ini.”

Apakah comeback F1 sudah tertutup?

Schumacher menjalani karier singkat yang cukup mengecewakan di F1 bersama Haas selama musim 2021 dan 2022, setelah memenangkan kejuaraan Formula 2 2020.

Ia tidak pernah mendapatkan kesempatan penuh waktu bersama Mercedes atau Alpine, dan harapannya untuk kembali ke F1 dengan cepat sirna ketika tim-tim beralih ke pembalap lain dan mengunci susunan pembalap mereka.

Schumacher menunjukkan sekilas potensi sebagai pembalap grand prix yang layak, tetapi kurang konsisten, sementara ia mengalami beberapa kecelakaan besar yang terbukti merugikan Haas.

Ia mencetak poin dua kali dalam 43 start, finis di posisi kedelapan di Grand Prix Inggris 2022, sebelum kemudian finis di posisi keenam di Grand Prix Austria di musim berikutnya.

Mick Schumacher Berlabuh ke IndyCar untuk Musim 2026
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

